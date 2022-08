Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Libertadores

Partida acontece nesta terça-feira (30), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (30), na Arena da Baixada, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da Conmebol TV, na TV fechada.

Após empatar com o Fluminense por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para a semifinal da Libertadores.

Para o primeiro jogo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Gustavo Scarpa e Danilo, suspensos.

"Quando chegamos a esta fase e neste nível de competição, às semifinais, as equipes têm qualidade e não é só com bola. É na estratégia, como aborda o jogo, você sabe como é difícil chegar nestas competições. E portanto temos uma intenção, queremos estar na final, mas temos de desafiar nosso adversário, competente, uma equipe que tem crescido nos últimos anos, como ganhou a Sul-Americana, ano passado", apontou o técnico português.

Do outro lado, o Athletico-PR, que poupou os seus principais jogadores no empate sem gols com o Ceará na última rodada do Brasileirão, entrará em campo com força máxima sob o comando de Felipão.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 28 vitórias, contra 12 do Athletico-PR, além de 18 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Furacão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Bento; Matheus Felipe, Thiago Heleno e Pedro Henrique; Khellven, Erick, Hugo Moura, Fernandinho e Abner; Terans e Pablo.

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (López) e Rony.

Desfalques da partida

Athletico-PR:

Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino: departamento médico.

Palmeiras:

Gustavo Scarpa e Danilo: suspensos (terceiro cartão amarelo)

A campanha do Palmeiras na Libertadores 2022

Dono da melhor campanha da Libertadores, o Verdão encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 18 pontos, enquanto nas oitavas eliminou o Cerro Porteño por 8 a 0 (placar agregado), e o Atlético-MG nas quartas.

Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras - 6 de abril de 2022

Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero - 12 de abril de 2022

Emelec 1 x 3 Palmeiras - 27 de abril de 2022

Independiente Petrolero 0 x 5 Palmeiras - 3 de maio de 2022

Palmeiras 1 x 0 Emelec - 18 de maio de 2022

Palmeiras 4 x 1 Deportivo Táchira - 24 de mao de 2022

Cerro Porteño 0 x 3 Palmeiras - 29 de junho de 2022

Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño - 6 de julho de 2022

Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras - 4 de agosto de 2022

Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG - 11 de agosto de 2022

A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

O Furacão encerrou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B com 10 pontos, somando três vitórias, um empate e duas derrotas. Já nas oitavas de final, eliminou o Libertad, por 3 a 2 no placar agregado, e o Estudiantes por 1 a 0 nas quartas.

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 0 Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR 5 x 1 Caracas - 26 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 1 Libertad - 28 de junho de 2022

Libertad 1 x 1 Athletico-PR - 5 de julho de 2022

Athletico-PR 0 x 0 Estudiantes - 4 de agosto de 2022

Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR - 11 de agosto de 2022

Quando é?

JOGO Athletico-PR x Palmeiras DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Rios (CHI)

Quarto árbitro: Cristian Garay (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 América-MG Brasileirão 21 de agosto de 2022 Ceará 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 27 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Fluminense Brasileirão 3 de setembro de 2022 19h (de Brasília) Palmeiras x Athletico-PR Libertadores 6 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Flamengo Brasileirão 21 de agosto de 2022 Fluminense 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 27 de agosto de 2022

Próximas partidas