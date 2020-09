Athletico-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico paranaense abre a décima rodada do Brasileirão neste sábado (12); veja como acompanhar ao vivo na internet

Pressionados por um resultado positivo, -PR e entram em campo neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha as informações da partida em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO x Coritiba DATA Sábado, 12 de setembro de 2020 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em situação delicada e na zona de rebaixamento, o Athletico-PR só pensa na vitória contra o Coritiba. Desta forma, o técnico interino Eduardo Barros pretende escalar o que tem de melhor no clássico.

"A avaliação física é uma das variáveis. Diante da importância do clássico e da posição na tabela, ninguém vai ser poupado. Vamos conversar com jogadores e ir para o Atletiba com força máxima. É momento de todos assumirem a responsabilidade, inclusive a comissão", disse o treinador.

Já o Coritiba também aparece na zona de rebaixamento, com oito pontos, vindo de dois empates e uma derrota.

Para o duelo, o técnico Jorginho não terá o zagueiro Rodolfo Filemon, que cumprirá suspensão.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Jonathan, Aguillar, Thiago Heleno, Márcio Azevedo; Erick, Alvarado (L. González), Léo Cittadini; Nikão, Fabinho, Bissoli.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura (Matheus Sales) e Matheus Bueno; Giovanni Augusto, Robson e Sassá.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 Athletico-PR 1 x 1 Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Copa Liberadores 15 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Athletico-PR x Copa Liberadores 23 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 1 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 3 x 3 Coritiba Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas