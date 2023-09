Athletico-PR x Internacional: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (21), em Curitiba; veja como acompanhar na TV e na internet

O Athletico-PR recebe o Internacional na noite desta quinta-feira (21), a partir das 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (exceto Paraná), na TV fechada, e da Cazé TV e da Rede Furacão, no streaming (veja a programação completa aqui).

Lutando pelo G-4 do Brasileirão, o Athletico-PR, com 37 pontos, busca manter a invencibilidade no torneio. Nos últimos nove jogos disputados, o Furacão soma cinco vitórias e quatro empates. Para o confronto em casa, o técnico Wesley Carvalho volta a contar com Fernandinho, Canobbio e Vitor Roque.

Do outro lado, o Internacional, no meio da tabela, com 29 pontos, vem de dois empates e uma vitória no Brasileirão e se prepara para o seu último compromisso antes do início da semifinal da Libertadores. Na próxima quarta-feira (27), visita o Fluminense, no Maracanã.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 67 jogos disputados, o Internacional soma 24 vitórias, contra 22 do Athletico-PR, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Furacão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Léo Linck, Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho e Bruno Zapelli; Vitor Bueno, Canobbio e Vitor Roque.

Internacional: Rochet, Bustos, Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz e Alan Patrick; De Pena, Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Athletico-PR

Hugo Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Bento, lesionado.

Internacional

Pedro Henrique, com fratura no braço esquerdo, é o único desfalque.

Quando é?