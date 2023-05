Athletico-PR reforça, contra o Coritiba, o seu excelente 2023

Furacão de Paulo Turra é o time com mais vitória de todas as equipes da Série A desde o começo do ano

Neste domingo (14), o Athletico Paranaense venceu o Coritiba por 3 a 2, de virada, em jogo emocionante na Arena da Baixada, e confirmou o bom momento que a equipe de Paulo Turra vem atravessando em 2023. O Furacão é a equipe da Série A que mais venceu jogos neste ano, somando todas as competições.

Uma divertida máxima atribuída ao ex-jogador Jardel diz que "clássico é clássico e vice-versa" e essa ideia parou a cidade de Curitiba neste domingo. O principal duelo entre rivais do Paraná foi movimentado e teve emoção até os últimos segundos.

No primeiro tempo, o Coxa Branca saiu na frente com Marcelino Moreno. Já no segundo tempo, Pablo empatou para os mandantes e Robson voltou a colocar o Coritiba na frente aos 21 minutos. O jogo caminhava para um 2 a 1 no final, até que no primeiro minuto dos sete de acréscimos, Willian Bigode empatou a peleja. No sétimo minuto adicional, o uruguaio Canobbio estufou as redes e garantiu a terceira vitória consecutiva da equipe rubro-negra no Brasileirão.

Na Série A, o Furacão venceu quatro dos seis primeiros jogos e perdeu dois. Assim, a equipe da região Sul ocupa a quinta posição no Brasileirão, além de liderar o Grupo G da Libertadores e estar classificado para disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo. De quebra, a equipe de Turra conquistou o título do campeonato paranaense de maneira invicta.

Até aqui, o Furacão jogou 28 partidas e conta com incríveis 22 vitórias, apenas três empates e as mesmas três derrotas.

Nada melhor do que confirmar a boa fase com uma vitória sobre o arquirrival, de virada, com direito a gol no último minuto. O atual vice-campeão da Libertadores da América sonha grande e chega para 2023 mais uma vez com altas ambições, seja em termos nacionais ou continentais.