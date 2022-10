Athletico viaja para final da Libertadores nos braços da torcida

Elenco rubro-negro deixou o Brasil rumo ao Equador para a decisão diante do Flamengo no sábado (29)

Cerca de 500 torcedores do Athletico acordaram cedo nesta quarta-feira (26) rumo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, acompanhar o embarque da delegação rubro-negra rumo a Guayaquil, no Equador, onde o time decide a final da Copa Libertadores diante do Flamengo.

Dirigentes, comissão técnica e jogadores passaram em uma espécie de corredor cercado de torcedores dos dois lados, sentindo o calor e o carinho da torcida antes da grande decisão do próximo sábado (29).

Athletico-PR

"Coração está bem, está alegre de participar de um momento como esse, 17 anos depois poder voltar a jogar uma final de Libertadores", lembrou Fernandinho, vice-campeão da América pelo Athletico na final de 2005, diante do São Paulo. "Espero que a gente possa fazer a nossa torcida muito mais feliz do que ela já está".

Em entrevista aos jornalistas, o jogador, o mais experiente do elenco atleticano, relembrou aquela campanha da única participação do clube em finais de Libertadores até então.

"Foi um momento marcante da história do clube. As coisas não saíram como planejadas, mas agora nós temos uma oportunidade de fazer tudo diferente".

Apesar do momento do Flamengo ser melhor, tanto no Brasileiro como na própria Libertadores, o grupo de jogadores aposta na imprevisibilidade de uma final única.

"Acho que as condições do jogo em si serão iguais para os dois times. A gente vai jogar às 15h em um local que vai estar muito quente. Vamos tentar fazer nosso jogo e um jogo tudo pode acontecer e a nossa esperança e expectativa que a gente possa fazer um jogo de alto nível e deixar nossa torcida muito orgulhosa e tentar conquistar o título", disse Fernandinho.

Athletico-PR

"É um campo neutro (para a final), uma partida diferente, um jogo único, e a recepção deles mostra o quanto eles estão acreditando na gente. Sentir essa energia deles vai fazer a diferença para a gente", disse o goleiro Bento.

Em Guayaquil, o Athletico realiza dois trabalhos antes da final, e Felipão deve guardar apenas para sábado a definição dos onze titulares para a final. Na sexta, Furacão faz o reconhecimento do gramado do Monumental.