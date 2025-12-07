Substituto de Mohamed Salah no Liverpool pode ser jovem destaque do PSG
Salah afirma que foi 'jogado para debaixo do ônibus'
Salah renovou seu contrato com o Liverpool no início do ano, assinando uma extensão de dois anos após ter sido o grande destaque da campanha do título inglês na temporada passada: o egípcio marcou 29 gols, distribuiu 18 assistências e foi recompensado com um novo acordo em Anfield.
Mas o cenário mudou. Na atual campanha, Salah tem encontrado dificuldades para repetir o brilho do último ano. Foram apenas quatro gols e duas assistências nas primeiras 13 partidas da Premier League, e o atacante, de 33 anos, começou os últimos três jogos no banco — fator que alimenta especulações sobre uma possível saída já no próximo mês.
A tensão aumentou no sábado (06), após o empate por 3 a 3 com o Leeds. Visivelmente contrariado, Salah criticou o técnico Arne Slot, dizendo ter sido “jogado debaixo do ônibus” e revelando que pretende se despedir da torcida quando o Liverpool enfrentar o Brighton no próximo fim de semana.
“Não consigo acreditar, estou muito, muito decepcionado. Eu fiz tanto por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada”, desabafou o atacante após o eletrizante empate em Elland Road.
“Agora estou sentado no banco e não sei por quê. Parece que o clube me jogou debaixo do ônibus. É assim que estou me sentindo. Acho que é muito claro que alguém queria que eu recebesse toda a culpa.”
Barcola surge como alvo para o Liverpool
E o Liverpool está fazendo planos de contingência enquanto procura substituir Salah no Ano Novo, com Bradley Barcola entre os alvos do clube. Barcola começou nove dos 15 jogos da liga do PSG nesta temporada, marcando cinco vezes nesse período.
O PSG está atualmente no meio de conceder extensões de contrato para vários jogadores do time principal, com o ponta francês entre aqueles que receberam uma nova oferta. No entanto, Barcola ainda não assinou um novo contrato, com o Liverpool à espreita enquanto considera uma investida pelo jogador de 23 anos.
O atacante ainda não comprometeu seu futuro com o gigante parisiense, apesar de oferecerem a Barcola um grande aumento salarial, que o tornaria um dos mais bem pagos do clube. De fato, Barcola não está completamente satisfeito com sua situação no Parque dos Príncipes, ficando atrás de nomes como Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé e Desire Doué na hierarquia sob o comando de Luis Enrique quando todos os jogadores estão disponíveis.
Arsenal vai rivalizar com o Liverpool pelo atacante do PSG
O impasse nas negociações abriu um pouco a porta para os Reds, que agora estão considerando uma movimentação em janeiro por Barcola. O Liverpool, no entanto, não teria um caminho livre, já que o Arsenal estaria interessado na estrela do PSG.
Os Gunners desfrutaram de uma forte campanha de recrutamento durante o verão, trazendo nomes como Viktor Gyokeres, Noni Madueke e Eberechi Eze. No entanto, com dúvidas sobre o futuro de Gabriel Martinelli no Emirates, o Arsenal pode buscar Barcola ao considerar reforçar sua linha de frente no Ano Novo.
O Arsenal viu sua campanha pelo título sofrer outro golpe no final de semana, ao cair por 2 a 1 para o Aston Villa. Matty Cash colocou os Villans à frente com 10 minutos restantes do primeiro tempo, mas os Gunners empataram logo após o reinício com Leandro Trossard. No entanto, o Villa conquistou a vitória nos minutos finais com um gol de Emiliano Buendia, o que significa que a equipe de Mikel Arteta venceu apenas duas das suas últimas cinco partidas no Campeonato Inglês.
Salah se juntará à seleção do Egito ainda este mês
O penúltimo jogo de Salah pelo Liverpool pode ocorrer no meio da semana, quando os Reds enfrentam a Inter de Milão, pela Champions League, terça-feira (09). Depois, o Liverpool entra em campo contra o Brighton no sábado (13), no que pode ser o último jogo de Salah em Merseyside.
Salah se juntará à seleção do Egito ainda este mês para a Copa Africana de Nações. A competição começa no Marrocos no domingo, 21 de dezembro, e termina no domingo, 18 de janeiro.
O Egito é um dos favoritos para conquistar um recorde de oito títulos da CAN no Marrocos, o que faria Salah perder seis jogos pelo time de Slot, caso ele ainda seja jogador do Liverpool quando o torneio chegar ao fim. O atacante tem sido associado a uma possível transferência em janeiro para o Galatasaray, da Turquia, enquanto uma mudança para a Saudi Pro League também foi mencionada.