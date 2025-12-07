Substituto de Mohamed Salah no Liverpool pode ser jovem destaque do PSG

Salah renovou seu contrato com o Liverpool no início do ano, assinando uma extensão de dois anos após ter sido o grande destaque da campanha do título inglês na temporada passada: o egípcio marcou 29 gols, distribuiu 18 assistências e foi recompensado com um novo acordo em Anfield.

Mas o cenário mudou. Na atual campanha, Salah tem encontrado dificuldades para repetir o brilho do último ano. Foram apenas quatro gols e duas assistências nas primeiras 13 partidas da Premier League, e o atacante, de 33 anos, começou os últimos três jogos no banco — fator que alimenta especulações sobre uma possível saída já no próximo mês.

A tensão aumentou no sábado (06), após o empate por 3 a 3 com o Leeds. Visivelmente contrariado, Salah criticou o técnico Arne Slot, dizendo ter sido “jogado debaixo do ônibus” e revelando que pretende se despedir da torcida quando o Liverpool enfrentar o Brighton no próximo fim de semana.

“Não consigo acreditar, estou muito, muito decepcionado. Eu fiz tanto por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada”, desabafou o atacante após o eletrizante empate em Elland Road.

“Agora estou sentado no banco e não sei por quê. Parece que o clube me jogou debaixo do ônibus. É assim que estou me sentindo. Acho que é muito claro que alguém queria que eu recebesse toda a culpa.”