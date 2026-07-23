Até 2031: PSG chega a acordo com alvo do Real Madrid e do Liverpool

O futuro do jovem extremo marfinense Yan Diomande continua a gerar polémica, num contexto de crescente interesse dos grandes clubes europeus na sua contratação durante o atual período de transferências de verão, apesar de o Leipzig insistir na sua permanência.

A este respeito, o jornal alemão "Bild" noticiou, esta quinta-feira, que as férias habituais concedidas a Diomande (19 anos) após a sua participação no Mundial 2026 terminaram, sendo esperado o seu regresso aos treinos do Leipzig na próxima semana, antes do arranque do estágio da equipa na Áustria, embora o clube não tenha definido uma data exata para o seu regresso.

Leia também

Real Madrid reúne-se em segredo com os agentes de Rodri, e a exigência do City constitui um obstáculo

Flick perdeu totalmente a confiança na estrela do Barcelona

O jornal acrescentou que o Leipzig já tinha recusado uma proposta do Liverpool, no valor de 100 milhões de euros, durante a participação do jogador no Mundial, beneficiando do facto de Diomande estar ligado por um contrato que se estende até ao verão de 2030, sem existência de cláusula de rescisão.

Indicou que o Liverpool já não é o único clube interessado em contratar o jogador, uma vez que Arsenal, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain também se mostraram dispostos a pagar 100 milhões de euros.

Diomande chegou ainda a um acordo com o Paris Saint-Germain, para um contrato que se estende até 2031, mas o clube francês ainda não apresentou uma proposta oficial ao Leipzig.

Pressões sobre Paris

Segundo o relatório, os próximos do jogador tentam, em colaboração com a agência Roc Nation, que gere os seus negócios, exercer pressão sobre o Paris Saint-Germain para acelerar as negociações com o Leipzig, receando a entrada de outro clube na disputa pelo negócio.

A "Bild" destacou que o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, esteve ao lado do presidente da Red Bull, Oliver Mintzlaff, durante a final do Mundial em Nova Iorque, o que proporcionou a oportunidade de realizar conversações entre as duas partes.

Em contrapartida, o Leipzig pede pelo menos 120 milhões de euros para aceitar a venda de Diomande, mas está cada vez menos convencido da possibilidade de o manter por mais uma época, mesmo com a ideia de o voltar a emprestar, opção que é recusada, segundo o relatório, pelo treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique.

O jornal concluiu referindo que "a direção do Leipzig está consciente do enorme valor técnico e comercial que Diomande representa, mas ao mesmo tempo sabe que manter um jogador que não deseja continuar pode refletir-se negativamente no ambiente da equipa, tal como aconteceu anteriormente com Xavi Simons".