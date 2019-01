Atalanta x Juventus AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN e a Goal levam a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil

DAZN transmite, nesta quarta-feira (30), às 17h45 (Brasília), o duelo entre Atalanta x Juventus pelas quartas de final da Copa Itália, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia. O jogo será exibido AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais de DAZN - Facebook e YouTube - e aqui na Goal Brasil .

A partida faz parte de uma série de partidas que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais de DAZN e também pela Goal Brasil, sempre AO VIVO e DE GRAÇA.

Confira a provável escalaçaõ do Atalanta: Berisha; Tolói, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Pasalic, de Roon, Castagne; Papu Gomez, Illicic; Zapata.

Confira a provável escalaçaõ da Juventus: Perin; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi, Bentancur; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.