Atalanta x Roma ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Serie A italiana

Equipes entram nesta segunda-feira (24), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Atalanta recebe a Roma na tarde desta quinta-feira (24), no estádio Atleti Azzurri D'Italia, em Bérgamo, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Há dois jogos sem vencer no campeonato, a Atalanta estacionou na sétima posição do campeonato, com 49 pontos. O time mandante tem dúvida quanto as condições físicas de Pasalic. Entretanto, Hateboer e Ruggeri estão lesionados.

Já a Roma ganhou as últimas duas partidas e se manteve na quarta posição, com 56 pontos. A equipe não poderá contar com Wijnaldum e Karsdorp, ambos machucados.

Prováveis escalações

Atalanta: Musso, Tolói, Djimsiti, Scalvini, Roon, Éderson, Zappacosta, Maehle, Koopmeiners, Hojlund e Zapata.

Roma: Patrício, Mancini, Smalling, Ibañez, Cristante, Matic, Spinazzola, Zalewski, Pellegrini, Abraham e Dybala.

Desfalques

Atalanta

Hateboer, Ruggeri e Lookman estão no departamento médico.

Roma

Wijnaldum e Karsdorp estão lesionados.

Quando é?