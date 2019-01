Atacantes do Real Madrid somam 353 minutos sem marcar gol

Merengues venceram Betis e Sevilla com gols de meias

Real Madrid se recuperou no Campeonato Espanhol vencendo os seus dois últimos jogos (Betis e Sevilla), com quatro gols marcados por meio-campistas, em meio a uma seca dos atacantes de 353 minutos sem balançar as redes.

Desde o dia 3 de janeiro, contra o Villarreal no Estádio da Cerâmica, os merengues não marcam com seu ataque. O último tento foi de Benzema, no primeiro gol de 2019.

Desta forma, Solari anseia pelos retornos de Bale e Asensio, ambos lesionados, além de Benzema, que fraturou o dedo recentemente.

A solução momentânea para a falta de gols dos atacantes foi encontrada diante dos meias. O gol de Casemiro mudou o rumo do jogo contra o Sevilla e o duelo contra o Betis foi decidido por Ceballos. Desde a saída de Cristiano Ronaldo, a influência foi reduzida ostensivamente no Real Madrid.