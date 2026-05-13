Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Julian RijkhoffImago
Wessel Antes

Traduzido por

Atacante com dezenove gols e quatro assistências pode deixar o Ajax

Mercado da bola
Ajax
Almere City
J. Rijkhoff

Julian Rijkhoff poderá deixar o Ajax após o término de seu empréstimo ao Almere City. É o que informou o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin na noite de terça-feira.

O atacante de 21 anos, natural de Purmerend, tem contrato com o Ajax até o verão de 2027, mas parece não estar conseguindo realizar seu sonho de se destacar na Johan Cruijff ArenA.

Rijkhoff marcou 19 gols e deu 4 assistências em 42 partidas oficiais pelo Almere. “Jordi Cruijff e os outros dirigentes, no entanto, não acreditam que ele se encaixe nos planos futuros”, afirma Boualin.

Há dois anos, o Ajax pagou pelo menos 1,4 milhão de euros para recomprar Rijkhoff do Borussia Dortmund.

Boualin revela um detalhe interessante sobre a possível saída de Rijkhoff. “É provável que a transferência ocorra sem custos, apesar de Rijkhoff ainda ter contrato até meados de 2027.”

Playoff
Almere City crest
Almere City
ALC
Willem II crest
Willem II
WII
Eredivisie
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Ajax crest
Ajax
AJX

De acordo com o Transfermarkt, Rijkhoff ainda vale 750 mil euros. Tanto clubes holandeses quanto estrangeiros já fizeram consultas discretas, segundo Boualin.

A contagem de Rijkhoff parece terminar em onze partidas pelo time principal do Ajax. Nelas, ele não conseguiu contribuir com nenhum gol.

Publicidade