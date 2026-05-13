Atacante com dezenove gols e quatro assistências pode deixar o Ajax

Julian Rijkhoff poderá deixar o Ajax após o término de seu empréstimo ao Almere City. É o que informou o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin na noite de terça-feira.
O atacante de 21 anos, natural de Purmerend, tem contrato com o Ajax até o verão de 2027, mas parece não estar conseguindo realizar seu sonho de se destacar na Johan Cruijff ArenA.
Rijkhoff marcou 19 gols e deu 4 assistências em 42 partidas oficiais pelo Almere. “Jordi Cruijff e os outros dirigentes, no entanto, não acreditam que ele se encaixe nos planos futuros”, afirma Boualin.
Há dois anos, o Ajax pagou pelo menos 1,4 milhão de euros para recomprar Rijkhoff do Borussia Dortmund.
Boualin revela um detalhe interessante sobre a possível saída de Rijkhoff. “É provável que a transferência ocorra sem custos, apesar de Rijkhoff ainda ter contrato até meados de 2027.”
De acordo com o Transfermarkt, Rijkhoff ainda vale 750 mil euros. Tanto clubes holandeses quanto estrangeiros já fizeram consultas discretas, segundo Boualin.
A contagem de Rijkhoff parece terminar em onze partidas pelo time principal do Ajax. Nelas, ele não conseguiu contribuir com nenhum gol.