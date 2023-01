Aston Villa x Leeds United ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), pela 20ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Aston Villa e Leeds United se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Villa Park, em jogo válido pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois do empate com o Wolverhampton em casa na última rodada, o Aston Villa quer voltar a vencer. A equipe ocupa atualmente a 11ª colocação da Premier League, com 22 pontos.

Do outro lado, o Leeds também vem de um empate na última rodada, com o West Ham. A equipe ocupa a 14ª colocação da Premier League, com 17 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Digne; Bailey, Kamara, Douglas Luiz, Buendia; Watkins e Ings.

Escalação do provável Leeds: Meslier; Ayling, Robin Koch, Cooper, Struijk; Roca, Tyler Adams, Aaronson, Gnoto, Summerville; Rodrigo.

Desfalques

Aston Villa

Diego Carlos e John McGinn, lesionados, e Dendoncker, suspenso, são desfalques para a equipe da casa.

Leeds United

Archie Gray, Stuart Dallas e Luis Sinisterra, lesionados, são desfalques para o Leeds.

Quando é?