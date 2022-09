Assista: cobertura do estádio do Colo-Colo desaba e deixa torcedores feridos em treino aberto

Segundo a imprensa local, o desabamento aconteceu durante um treino aberto; oito pessoas ficaram feridas

O teto de um setor do Estádio Monumental David Arellano, popularmente chamado de Monumental, do Colo-Colo, caiu nesta sexta-feira, 30 de setembro, no Chile. De acordo com a imprensa local, a princípio, oito pessoas ficaram feridas no incidente.

Nas redes sociais, circulam diversos vídeos que mostram o momento exato do desabamento no setor "Cordilheira" do estádio. É possível notar a presença de torcedores em cima da estrutura antes da queda. Veja:

O Colo-Colo fazia um treino aberto à torcida nesta tarde quando, durante a festa dos torcedores presentes, parte da marquise e uma estrutura de publicidade caiu sobre o público na arquibancada do estádio. Segundo a imprensa chilena, a estrutura desabou após os torcedores subiram sobre a laje que cobre o alto do setor.

De acordo com o La Tercera, jornal chileno, oito pessoas ficaram feridas no incidente e duas que tiveram fraturas após serem resgatadas pelas equipes de bombeiros. O jornal informou que nenhuma delas corre risco de vida.

Como é tradição, o treino aberto é uma prática comum no time chileno antes das partidas. A equipe se preparava para o clássico contra a Universidad Católica, que acontece neste domingo (2), pela 26ª rodada do Campeonato Chileno.