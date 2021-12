Asensio ou Rodrygo? O dilema de Ancelotti no Real Madrid

Mesmo com um grande time praticamente já montado, Ancelotti ainda têm dúvidas de quem deve ser seu jogador titular pela direita do Real Madrid: ou Asensio, ou Rodrygo. Apesar de nenhum dos dois ter a preferência de começar ou terminar jogando, tanto um quanto o outro possuem tempos de jogo quase iguais.

O treinador utiliza os dois atacantes de formas parecidas, apesar de terem algumas características diferentes. Enquanto Rodrygo é mais driblador, Asensio arrisca mais chutes ao gol, explicando talvez os números dos atletas na atual temporada, considerando que o brasileiro tem dois tentos e três assitências, e o espanhol seis e uma, respectivamente.

No início dos jogos desta temporada, Bale, Fede Valverde, Hazard e Lucaas Vásquez eram as principais opções para a posição. Em setembro, o Real enfrentou o Mallorca e venceu por 6 a 1, no duelo que marca a estreia de Rodrygo e Asensio como titulares do elenco, tendo o brasileiro no ataque, participando ativamente de dois lances de gol, e o espanhol no meio, o qual marcou na menos que um hat-trick.

Nas vitórias sobre o Atleti, em La Liga, e Inter, na Champions, Asensio fez dois dos quatro gols marcados, mostrando evolução a cada jogo. Caso Rodrygo passe a chutar mais bolas na rede, seu número, talvez, venha a aumentar também.