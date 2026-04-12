As fintas de Yamal deixam Mbappé e Vinícius na mão

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, está passando por um momento de destaque no clube catalão, especialmente após seu grande desempenho no clássico da Catalunha, no último sábado.

Yamal deixou sua marca contra o Espanyol, marcando um gol, dando duas assistências decisivas e realizando dribles bem-sucedidos.

Lamine Yamal elevou sua contagem para 15 gols, ocupando a quarta posição na tabela de artilheiros da La Liga.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Yamal realizou 16 dribles nas duas últimas partidas contra o Atlético de Madrid e o Espanyol, um número superior à soma dos dribles realizados pela dupla do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, juntos contra o Bayern de Munique e o Girona, que totalizaram apenas 13 dribles.

Com a vantagem de 9 pontos do time catalão, parece que Lamine Yamal está a caminho de conquistar seu terceiro título da La Liga antes de completar 19 anos.

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