Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

Traduzido por

As fintas de Yamal deixam Mbappé e Vinícius na mão

Barcelona
La Liga
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
Vinicius Junior
Espanha

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, está passando por um momento de destaque no clube catalão, especialmente após seu grande desempenho no clássico da Catalunha, no último sábado.

Yamal deixou sua marca contra o Espanyol, marcando um gol, dando duas assistências decisivas e realizando dribles bem-sucedidos.

Lamine Yamal elevou sua contagem para 15 gols, ocupando a quarta posição na tabela de artilheiros da La Liga.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Yamal realizou 16 dribles nas duas últimas partidas contra o Atlético de Madrid e o Espanyol, um número superior à soma dos dribles realizados pela dupla do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, juntos contra o Bayern de Munique e o Girona, que totalizaram apenas 13 dribles.

Com a vantagem de 9 pontos do time catalão, parece que Lamine Yamal está a caminho de conquistar seu terceiro título da La Liga antes de completar 19 anos. 

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Liga dos Campeões
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Leia também

Foto: Yamal ameaça o Atlético com uma epopeia à NBA

Publicidade