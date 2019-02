Arthur ou Arturo, controle ou experiência no meio-campo do Barcelona?

Valverde deverá decidir qual dos dois meio-campistas irá acompanhar Rakitic e Busquets contra o Real Madrid, na Copa do Rei

ANÁLISE

Arthur Melo e Arturo Vidal somam quase dez anos de diferença um do outro, mas ambos foram escolhidos na última temporada para fortalecer o meio-campo do Barcelona. O brasileiro e o chileno estrearam no mesmo dia, na vitória do Barça sobre o Sevilla, na Supercopa da Espanha e, desde então, têm se consolidado como as principais alternativas para jogar ao lado de Ivan Rakitic e Sergio Busquets na formação, ficando à frente de Philippe Coutinho.

Entre os dois, a titularidade na zona intermediária é dividida de acordo com o rival e o nível de dificuldade do jogo. Até o momento, o brasileiro tem ganhado mais espaço na equipe comandada por Ernesto Valverde, além de ser o titular absoluto na Champions League. Destaque no empate em 1 a 1, contra o Tottenham, na última rodada da fase de grupos do torneio europeu e com boa sequência em La Liga 2018-19, Arthur deverá ser o titular contra o Real Madrid, nas semifinais da Copa do Rei, nesta quarta-feira (06).

Vidal, por sua vez, demorou mais tempo para se resolver no Barça, ainda assim, a experiência e estilo de jogo contribuíram com a marca de dois gols, até o momento. O chileno ainda foi destaque durante a histórica goleada do Barça, por 5 a 1, sobre o Real Madrid.

Embora Arthur seja o favorito a jogar as semifinais, a possibilidade de ambos jogarem juntos é cogitada no grupo espanhol, especialmente, se Lionel Messi não se recuperara a tempo do confronto.