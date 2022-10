Lesionado, Arthur vai precisar de cirurgia, desfalca o Liverpool e está fora da Copa do Mundo

Meia brasileiro de 26 anos chegou recentemente aos Reds mas teve poucas oportunidades de jogo; atleta irá passar por cirurgia no quadríceps

Neste sábado (08), foi revelado que o meia brasileiro Arthur, recém chegado ao Liverpool, ficará de três a quatro meses fora devido a cirurgia por causa de lesão. Com isso o atleta será desfalque para os Reds e, se Tite pensava em levá-lo para o Qatar, também não terá mais essa oportunidade.

O jogador tem apenas 166 minutos de jogo nessa temporada, atuados na Premier League 2, na Champions League e na EFL Trophy, torneio disputado entre equipes das terceira e quarta divisões inglesas. Para até o ano que vem serão basicamente esses minutos para Arthur, já que o atleta vai precisar passar por cirurgia na região do quadríceps (coxa).

O tempo de recuperação para lesões desse nível equivalem de três a quatro meses, e portanto Arthur pode voltar aos gramados apenas em fevereiro de 2023. O atleta acabou não tendo a oportunidade de estrear na Premier League com o Liverpool, além de estar emprestado pela Juventus até junho do ano que vem. Isso leva o jogador a ficar praticamente metade do empréstimo em recuperação, algo nada benéfico ao clube inglês que possui, ainda, opção de compra do meia brasileiro.

Além de desfalcar os Reds, Arthur também deixa de ser opção para o técnico Tite na seleção brasileira, já que o meia era alguém de confiança para o treinador, o qual pôde chamá-lo em algumas oportunidades para defender a Amarelinha anteriormente.

A equipe comandada por Jurgen Klopp tem a opção de contratar o meia definitivamente pagando 37,5 milhões de euros (R$ 190,19 milhões) ao longo de dois anos. O Liverpool agora espera a recuperação do jogador e pretende conceder mais minutos ao atleta, para saber se será, de fato, um bom negócio contratá-lo.