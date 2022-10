Núñez admite problemas em adaptação ao Liverpool: "Entendo nada que o Klopp fala"

O uruguaio admitiu que se esforça para entender Jurgen Klopp devido aos diferentes idiomas entre ele e o técnico do Liverpool

Destaque do Benfica na temporada passada, e contratado pelo Liverpool como peso de ouro, Darwin Núñez soma um começo de vida difícil na Inglaterra, principalmente pelo desempenho de Erling Haaland no Manchester City, muitas vezes comparado ao uruguaio.

Na sua primeira partida em Anfield, o atacante recebeu um cartão vermelho direto por uma cabeçada em Joachim Andersen, e só conseguiu marcar uma vez em sete jogos disputados.

Darwin Núñez admite que está com pouca confiança nas últimas semanas, mas credita a Klopp por ajudá-lo a aumentar seus níveis de motivação, apesar de suas dificuldades para entendê-lo.

A última partida do uruguaio aconteceu em uma vitória, por 2 a 0, sobre o Rangers, na Liga dos Campeões. Depois do jogo, o atacante concedeu uma entrevista à TNT Sports: "A verdade é que eu honestamente não entendo nada quando ele (Jurgen Klopp) fala em palestras. Claro, peço aos meus companheiros para me falarem o que ele disse, mas acho que ele é muito claro sobre seu estilo de jogo. Ele nos pede para fazer as coisas simples, não ter medo de jogar, ter confiança."

“Às vezes me sinto um pouco indeciso, não me sinto completamente confiante. Mas com o passar do tempo, fica melhor. O treinador sempre me dá confiança. Os gols virão. É como ketchup, quando sai um pouco, sai tudo.''

Na última partida da Liga dos Campeões, Núñez pode ter virado sua chave no Liverpool ao produzir uma exibição muito melhor contra o Rangers, com Diogo Jota. O jogador de 23 anos parecia atento todo o jogo, enquanto o time escocês lutava para lidar com seu estilo físico.

No próximo jogo do Liverpool, a equipe enfrenta o líder da Premier League, o Arsenal, na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, no que pode ser a oportunidade perfeita para Núñez calar os críticos de uma vez por todas.