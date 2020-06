Arthur Cabral vendido: quanto o Palmeiras vai receber do Basel?

Atacante brasileiro faz boa temporada pelo clube suíço e seus gols ativaram a cláusula de compra obrigatória

O atacante brasileiro Arthur Cabral praticamente "assinou o contrato" de seu novo clube dentro de campo. Isso porque o jogador emprestado pelo ao , da , atingiu a meta de gols que ativa uma cláusula de compra obrigatória. O novo contrato, em definitivo, com a equipe suíça deve ser assinado nos próximos dias.

De acordo com o Globo Esporte, o clube suíço pagará 4,4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). Metade do valor (cerca de R$ 13 milhões) será do Palmeiras e a outra metade do Ceará, clube que o revelou. Por já haver investido quase R$ 5 milhões na compra do atacante, o Palmeiras tentará negociar com o Basel para receber uma fatia maior desse valor.

Contratado pelo Palmeiras junto ao Ceará em janeiro de 2019, o atacante pouco atuou no . Em uma época que o clube paulistano investiu pesado na compra de vários atacantes, Cabral acabou "sobrando" no elenco recheado de estrelas.

Mais artigos abaixo

Mais times

Com apenas 22 anos, o jovem despertou interesse do Basel, da Suíça, que o contratou por empréstimo em agosto de 2019. No contrato entre brasileiros e suíços há uma cláusula que estipula que se Cabral marcasse 12 gols pelo Basel, ele seria obrigatoriamente comprado em definitivo pela agremiação da Basiléia.

O gol definitivo veio na manhã desse domingo (21). No jogo entre Luzern e Basel, Cabral marcou o único gol da sua equipe, que foi derrotada fora de casa por 2 a 1.

A 12 rodadas do fim do "Suição", o Basel, de Cabral, tenta tirar a vantagem de oito pontos que o separa dos dois primeiros colocados, St Gallen e o . O Basel é o segunto time com mais títulos nacionais. São 20, contra 27 do Grasshopper, que atualmente está na segunda divisão.