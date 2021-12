Arthur Cabral sonha com Barcelona: “se chegar, seria fera”

Após mais uma boa temporada com o FC Basel, o nome do atacante Arthur Cabral foi ventilado no Barcelona, que busca um centroavante para se reorçar para a próxima temporada. Contudo, ele mesmo admitiu que ainda não foi procurado pelo gigante espanhol, mas não escondeu a felicidade em poder defender um dos clubes mais tradicionais do mundo: “Se chegar [a proposta], seria fera”.

Arthur Cabral, que acumula passagens por Ceará e Palmeiras em território brasileiro, organizou um jogo festivo de fim de ano na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, Região Metropolitana de Campina Grande, no interior da Paraíba. A partida contou com a presença do lateral-direito Aderlan e do meia Eric Ramires, ambos do Red Bull Bragantino, além do influencer Ney Silva.

Após o jogo, Arthur Cabral, que defende as cores do FC Basel, da Suíça, desde 2019/2020 - curiosamente as mesmas cores do Barcelona -, conversou com o influenciador digital e foi perguntado sobre o suposto interesse do gigante catalão.

“Não sei. Até mim, não chegou nada, não. De verdade, foi só na imprensa. Até mim, até agora, nada. Mas, se chegar, seria fera. Barcelona é Barcelona, né”, disse o atacante, que marcou 27 gols nesta temporada pelo FC Basel em 31 partidas disputadas.

Se levarmos em conta apenas o ano de 2021, Arthur Cabral já anotou 39 tentos, números que poderiam chamar a atenção até mesmo dos grandes clubes da Europa.

As boas exibições na Suíça também lhe renderam uma convocação para a seleção brasileira, uma das maiores vitrines do futebol mundial.

Enquanto isso, o Barcelona segue em busca de reforços para se reerguer e despontar como um dos principais times do mundo. Participar desta reconstrução certamente é uma oportunidade com a qual muitos jogadores sonham. Resta esperar para saber se Arthur Cabral fará parte disso.