Arsène Wenger se derrete por Mbappé: "Tem Pelé nele"

Ex-treinador do Arsenal e atual chefe de desenvolvimento da Fifa, Arsène Wenger levantou uma grande afirmação sobre Kylian Mbappé, quando disse que o jovem francês tem um "toque" de Pelé nele, estando à frente, inclusive, de Haaland, outra indiscutível promessa do futebol ao lado do já campeão do mundo.

O veterano de 72 anos citou Mbappé como excepcional, além de afirmar que as pessoas o chamavam de "louco" quando dizia sobre uma certa semelhança do francês ao Rei do futebol.

Em entrevista à BEIN Sports, Wenger citou a grande habilidade de Mbappé e relatou superioridade do francês sobre Halaand, seu "rival" devido à idade e nível de futebol: "Quando o vi pela primeira vez, disse na televisão francesa: 'Há Pelé nele'. Todo mundo achou que eu era um pouco louco, mas ele chegou a esse nível."

"Tecnicamente, ele está um pouco à frente de Haaland. Ele tem sua magia, não apenas velocidade."

"Ele tem inteligência, boa qualidade técnica, bom timing em suas corridas, análise rápida do jogo. Ele também é um 'espírito livre', é excepcional."

Após ter sido eliminado da Champions League com o PSG, Mbappé fica com seu futuro ainda mais incerto, sendo especulado no Real Madrid desde o ano passado. Apesar da queda nas oitavas de final, o jovem francês foi autor de dois gols contra os Blancos pelo confronto na Liga dos Campeões: um no primeiro jogo, na vitória por 1 a 0, e outro no jogo de volta, no Santiago Bernabéu, na derrota por 3 a 1.