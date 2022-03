Manchester United, de volta ao limbo da mediocridade que assusta

O Old Trafford é um estádio também conhecido como 'Teatro dos Sonhos', mas, na Champions League, quem segue sonhando é o Atlético de Madrid. Depois de um empate no primeiro duelo na Espanha, os colchoneros eliminaram o Manchester United com vitória por 1 a 0 – gol do brasileiro Renan Lodi após bela jogada de João Félix – e seguem para as quartas de final. Para o clube inglês, o 'Teatro dos Sonhos' segue lhe entregando uma realidade sem graça e longe das glórias que lhe deram tanto prestígio.

Tem sido assim desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, após mais de duas décadas colecionando todos os títulos possíveis. Desde então, os troféus levantados pelo Manchester United (uma Europa League e uma Copa da Liga em 2016/17, além da Copa da Inglaterra de 2015/16) mais pareceram prêmios de consolação se comparados às pratarias que chegavam em Old Trafford em um passado cada vez mais distante.

Com a eliminação frente ao Atleti, agora nas oitavas da Champions League, os Red Devils ampliaram para 11 anos desde que conseguiram chegar em uma semifinal continental. Foi na temporada 2010/11, marcada pelo vice-campeonato frente ao Barcelona de Guardiola e Messi em seu ápice. Alex Ferguson, é claro, ainda era o técnico do United.

Se há um personagem que resume bem a queda de nível do United, desde os tempos de Ferguson até esta eliminação para o Atlético de Madrid, é o goleiro David De Gea.

O espanhol deixou o Atleti em 2011 e, ainda sob o comando do lendário treinador, foi incumbido de ser o sucessor de Van Der Sar no gol. Conseguiu. Mas desde então levantou apenas um título de Premier League, o da campanha 2012/13 que marcou a despedida de Fergie. Enquanto isso, seu antigo clube, menos acostumado à rotina de grandes títulos, conquistou duas vezes a liga espanhola (em 2014 e em 2021), e disputou duas finais de Champions no mesmo período.

"O clube vermelho de Old Trafford, portanto, está vivendo num limbo. E não pela primeira vez."

Mediocridade é uma palavra forte, pois passa a ideia de ser algo pior do que de fato é. O United ainda é um time que briga no pelotão de cima na Inglaterra, mas apresentando dificuldades para garantir vagas à Champions e sem mais brigar pelo título inglês. Na Liga do Campeões, a esperança de uma conquista era depositada completamente na presença de Cristiano Ronaldo – que sequer finalizou a gol diante do Atlético de Madrid. Não deu certo, e a a temporada vai terminar sem taças.

Getty Images

Hoje o Manchester United não tem nem mesmo um treinador. Ralf Rangnick é interino e depois vai ocupar posição em outra cadeia na estrutura do clube. O clube vermelho de Old Trafford, portanto, está vivendo num limbo. E não pela primeira vez.

"Tanto Fergie quanto os milhões de fãs do United têm visto um time atolado em confusão e mediocridade."

O destino às vezes nos apresenta coincidências incríveis. Antes de Ferguson, um outro escocês mudou o Manchester United de patamar, conquistando os principais títulos e ficando no clube por mais de 20 anos ininterruptamente. Matt Busby, comandante dos Red Devils de 1946 a 1969, viu o United acumular erros e empilhar diferentes treinadores... e até mesmo ser rebaixado para a segunda divisão inglesa, na década de 1970.

Mais artigos abaixo

Alex Ferguson não vai chegar ao ponto de ver o Manchester United caindo de divisão no futebol inglês, até porque o esporte mudou muito em sua distribuição de forças e competitividade. Mas tanto Fergie quanto os milhões de fãs do United têm visto um time atolado em confusão e mediocridade.

Enquanto esta situação não parece estar perto de mudar, fica apenas o fio de esperança de que um dia histórias como as de Busby e Ferguson possam se repetir, e que Old Trafford volte a ser o Teatro dos Sonhos.