Odegaard de volta ao Bernabéu? Presidente da Real Sociedad descarta retorno

Emprestado pelo Real Madrid, promessa do futebol norueguês é o grande destaque da Real Sociedad nesta temporada

É uma prática bem comum entre os grandes clubes da Europa emprestar a equipes menores seus jovens talentos, para que ganhem mais espaço e experiência. Pensando nisso, o emprestou Martin Odegaard, mais uma grande promessa do futebol norueguês, ao . Mas ao que depender de Jokin Aperribay, presidente do clube de San Sebastián, o jovem não voltará para Madri tão cedo.

Odegaard foi emprestado em um contrato válido por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. Com as boas atuações e o destaque em , o meia de 21 anos é cotado para retornar ao Santiago Bernabéu já no final desta temporada. Porém, Aperribay acredita que o jovem talento seguirá no Sociedad.

“Acho que Odegaard vai ficar no Real [Sociedad]. É o que acredito, é a esperança que temos", disse ele à Radio Euskadi nesta terça-feira (9).

"Quando você fica no Real, se fica, precisa estar convencido, como quando ele veio no ano passado, convencido de que é a melhor opção para a próxima temporada. A decisão é com ele e acho que ele ficará", completou.

Com os boatos da saída de Modric, a volta de Odegaard ganha ainda mais força em Madrid. Mas os torcedores de La Real também esperam que o jovem possa ficar mais um tempo por lá.

"Se você perguntar quem são os jogadores mais importantes de La Real, Odegaard sempre estará em primeiro lugar", destacou Roberto Lopez Ufarte, ídolo do clube ao Noticias de Guipúscoa.

This Martin Odegaard assist 🤤



Will he ever get his chance at Real Madrid? 🤔pic.twitter.com/4lY2pLzV6f — Goal (@goal) March 23, 2020

Até a paralisação do futebol na , por conta da pandemia do novo coronavírus, Odegaard acumulava sete gols e oito assistências em 28 partidas por sua nova equipe. Suas boas atuações também foram decisivas para o Real Sociedad chegar à final da Copa del Rey, eliminando o Madrid nas quartas de final, com direito a gol do norueguês.

A decisão ainda não aconteceu e terá o Club como rival. E mesmo com o retorno de La Liga, Aperribay não sabe quando e como a partida poderá ser disputada.

“Não é fácil organizar uma final em pouco tempo. Eu vejo isso como impossível. Não temos conhecimento de data", ressaltou. "Não é fácil imaginar esse cenário agora - o de uma final com público antes do final da temporada".

Por enquanto, a única certeza é que a Real Sociedad volta a jogar por La Liga no próximo domingo (14), contra o Osasuna, e conta com Odegaard para garantir uma vaga na próxima edição da . O clube está empatado com o na quarta posição, com 46 pontos.