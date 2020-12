Ídolo do Arsenal se decepciona com Edu Gaspar por contratação de Willian: "Era para chegar voando"

Brasileiro chegou aos Gunners em agosto deste ano e não se adaptou ao elenco de Arteta, que sofre na Premier League

Contratado pelo Arsenal no último mês de agosto, Willian ainda não justificou o investimento desde sua chegada aos Gunners.

Considerado uma peça de “encaixe fácil”, também por sua longa e vitoriosa passagem pelo , o atacante brasileiro encontrou dificuldades para se adaptar ao time de Mikel Arteta, que faz péssima temporada até aqui.

Ídolo do , o ex-atacante Ian Wright considera o dirigente brasileiro Edu Gaspar um dos responsáveis pela contratação frustrada.

“Compramos Willian para que ele chegasse voando no Arsenal. Foi um contrato contestável, de três anos, mas ele parecia bom o bastante, já que é um grande vencedor. Ouvir Edu dizer que ele precisa de mais tempo é algo que me irrita, porque ele veio para resolver”, disse o inglês, que trabalha como comentarista esportivo.

Das 22 partidas do Arsenal na temporada até aqui, Willian atuou em 15, sem marcar gols até agora. Em apuros na Premier League, os Gunners ocupam a 15ª colocação na tabela, em uma sequência de seis partidas sem vencer.

Para Wright, a solução é ter uma “conversa franca” com o atacante, que é visto como uma das soluções do elenco de Mikel Arteta. Com o Arsenal classificado para o mata-mata da com 100% de aproveitamento, Willian ainda tem sua chance de brilhar pelo time da capital inglesa antes do fim da temporada.