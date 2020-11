Willian está se tornando um grande problema para o Arsenal

O atacante brasileiro teve um início positivo nos Gunners, mas o ex-jogador do Chelsea agora está sendo criticado por suas atuações recentes

Tudo começou muito bem.

A estreia de Willian pelo em setembro fez com que os torcedores comemorassem a chegada do brasileiro a custo zero do .

O jogador de 32 anos deu assistência aos três gols do Arsenal sobre o , na nova temporada da Premier League, a einada foi eleito o melhor em campo, recebendo pouco mais de 63% de todos os votos dos torcedores dos Gunners em todo o mundo.

“Eu não acho que fique muito melhor do que isso. Ele mostrou o quanto realmente quer e o quanto vai impulsionar os outros jogadores. Ele foi decisivo e é isso que queremos que ele faça de forma consistente. Ele é um jogador de tremenda qualidade”, disse Arteta na ocasião.

Parecia que o Arsenal havia encontrado o jogador ideal para substituir Mesut Ozil, mas agora Willian corre o risco de se tornar um grande problema para Arteta.



O atacante ainda não marcou nas 10 partidas realizadas pelo clube e não aumentou sua contagem de assistências desde a vitória na estreia em Fulham.

Suas performances abaixo da média já fazem com que as pessoas questionem a sensatez de lhe dar um contrato de três anos.

Então, o Arsenal cometeu um erro caro ao fazer um vínculo tão longo? Ou é o caso de Willian simplesmente se adaptar a um novo clube após sete anos de sucesso no Chelsea?

Para o técnico Arteta, o seu jogador logo voltará apresentar as suas qualidades em campo.

“Acho que Willian começou muito bem contra o Fulham. Desde então, nós mudamos, ele se lesionou e não teve tempo de treinar. Estou vendo uma evolução nos últimos jogos. A compreensão das coisas que peço provavelmente é diferente da que ele costumava fazer, mas ele está cada vez melhor. Todos nós sabemos a qualidade que ele tem e é uma ótima opção para se ter em campo. Acho que ele é um jogador que pode fazer a diferença.", apontou.



A qualidade de Willian certamente não pode ser questionada. Ele conquistou quase tudo o que há para ganhar durante sua carreira e foi um dos jogadores de destaque do Chelsea na última temporada, quando desempenhou um papel fundamental na equipe, garantindo a qualificação para a .

Ele marcou 11 gols e deu nove assistências para a equipe de Frank Lampard, criando uma média de 1,7 chances por jogo para seus companheiros em Stamford Bridge.

O problema, agora, é que ele não conseguiu apresentar boas exibições no Arsenal, além de sua estreia com a camisa do clube.

Algo precisa mudar e pode ser que Aubameyang, Alexandre Lacazette e Willian tenham um novo comportamento quando o Arsenal enfrentar o United, no dia 22 de novembro. No entanto, mesmo que o brasileiro se encontre no banco de reservas, é muito cedo para o jogador ser anulado ou considerado um erro.

Cada jogador, mesmo um experiente, precisa de tempo para se ajustar a um novo clube, a novos companheiros, a uma nova forma de jogar e a um novo treinador.

O Arsenal certamente espera que seja esse o caso. O clube realmente não pode se permitir outro erro caro.