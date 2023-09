Arsenal x PSV: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Emirates Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

O Arsenal recebe o PSV na tarde desta quarta-feira (20), a partir das 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela primeira rodada do Grupo B da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após o vice-campeonato da Premier League 2022/23, o Arsenal estreia na Liga dos Campeões com altas expectativas em busca do título inédito depois de seis anos afastado do torneio. A melhor campanha dos Gunners foi na temporada 2005/06 quando chegaram à final, mas foram derrotados pelo Barcelona por 2 a 1.

Do outro lado, o PSV conquistou o título da Champions League em 1987/88, quando venceram o Benfica nos pênaltis por 6 a 5. Noa Lang, que saiu machucado na vitória sobre o NEC por 4 a 0, é dúvida. Caso não esteja apto, Hirving Lozano é o mais cotado para assumir a titularidade.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Declan Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Técnico: Arteta.

PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Bella-Kotchap, Dest; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Lozano; De Jong. Técnico: Peter Bosz.

Desfalques

Arsenal

Thomas Partey, Jurrien Timber e Mohamed Elneny, lesionados, seguem fora. O atacante brasileiro Gabriel Martinelli, com lesão muscular, é tratado como dúvida.

PSV

Armando Obispo, Fredrik Oppegard e Mauro Junior estão fora.

Quando é?