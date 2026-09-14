Arsenal prepara contratação bombástica na Itália, e o Real Madrid é o maior obstáculo

Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta segunda-feira, que o Arsenal está monitorando o astro do Como, Nico Paz, com vistas à sua contratação em janeiro próximo.

No entanto, o Arsenal pode enfrentar um grande obstáculo em sua busca pelo jogador internacional argentino, já que o Real Madrid mantém amplo controle sobre o seu futuro.

Paz, de 22 anos, afirmou-se como um dos talentos jovens mais brilhantes da Serie A desde que deixou o estádio Santiago Bernabéu rumo ao Como em 2024.

De acordo com o jornal "The Sun", o Arsenal está acompanhando de perto o meia ofensivo e pode fazer um movimento em sua direção em janeiro próximo.

Contudo, o Real Madrid detém uma opção de recompra no valor de 68,7 milhões de libras esterlinas, que entra em vigor no verão de 2027.

Isso significa que o gigante clube espanhol pode trazer de volta o ex-astro de sua academia para Madri, em vez de permitir que ele se transfira para outro lugar.

Paz optou por permanecer no Como neste verão, apesar das especulações que cercavam o seu futuro após mais uma temporada impressionante na Itália.

O Real Madrid tinha, inicialmente, a opção de trazê-lo de volta por cerca de 9 milhões de libras esterlinas, mas decidiu não acionar essa opção.

Em vez disso, o Como teria pago 51,5 milhões de libras esterlinas pelo controle total do jogador, ficando o Real Madrid com a nova opção de recompra no valor de 70 milhões de libras esterlinas para o próximo verão.

Esse arranjo significa que a busca do Arsenal por Paz pode acabar dependendo de o Real Madrid decidir se quer o retorno de Paz ao Bernabéu.

O Real Madrid também aciona sua opção antes de tomar uma decisão sobre manter Paz ou ouvir as ofertas apresentadas por outros clubes interessados no meia.

O próprio Paz estava empenhado em permanecer na Itália, onde floresceu sob o comando do ex-meia do Arsenal e do Chelsea, Cesc Fàbregas.

O Real Madrid confirmou que a decisão de o jogador permanecer no Como foi tomada "a pedido do próprio jogador".

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O astro da Argentina tornou-se uma figura central na equipe de Fàbregas e ajudou a conduzir o Como à Liga dos Campeões da Europa.

Paz marcou seis gols e deu 8 assistências em 35 partidas da Serie A durante a temporada 2024-2025.

Depois, deu mais um passo enorme à frente na temporada passada, marcando 12 gols e seis assistências em outras 35 partidas na liga.

O ex-jogador do Real Madrid já abriu sua conta de gols nesta temporada, marcando um golaço na vitória do Como por 4 a 1 sobre o Genoa.

Paz também veste a camisa número 10 no Como e tem contrato com o clube italiano que se estende até junho de 2028.