Arsenal 3 x 2 Liverpool: gol relâmpago de Martinelli, Darwin tira a zica e grande atuação do líder da Premier

Em jogaço de cinco gols, Gunners confirmam o bom momento e vencem duas seguidas contra adversários do 'Big Six'

O jogo mais aguardado da 10ª rodada da Premier League não decepcionou! O Arsenal recebeu o Liverpool, no Emirates Stadium, e venceu o duelo por 3 a 2, em um jogão com muitas oportunidades para os dois lados e muita intensidade, típica da Premier League. Com a vitória, o time do norte de Londres reassumiu a liderança do campeonato.

O duelo já começou super agitado. Logo no primeiro minuto de jogo, o brasileiro Gabriel Martinelli recebeu um passe de Martin Odegaard e chutou cruzado para anotar o primeiro gol do Arsenal no jogo. Os Gunners começaram melhor a partida e controlaram as ações nos minutos inaugurais.

Aos poucos, o Liverpool equilibrou e melhorou na disputa. O resultado saiu: aos 34 minutos da primeira etapa, Darwin Núñez recebeu o passe de Luís Díaz e empatou a peleja.

Quando o primeiro tempo já parecia ter acabado, Martinelli arrancou do campo de defesa, driblou dois defensores e tocou cruzado para a pequena área, e Bukayo Saka completou com um carrinho. Os times foram para o intervalo com o Arsenal vencendo por 2 a 1.

No segundo tempo, Joe Gomez substituiu Alexander-Arnold, que foi constantemente batido por Martinelli na primeira parte do confronto.

Com apenas oito minutos do segundo tempo, Firmino recebeu um passe de Diogo Jota e bateu cruzado, sem chances para Ramsdale. Era o empate do time de Jürgen Klopp.

A partir deste momento, o Arsenal passou a pressionar muito. Depois de vários lances dentro da área do Liverpool, Thiago Alcântara chutou Gabriel Jesus e o pênalti foi assinalado. Bukayo Saka foi para a bola e converteu. O Arsenal voltou a ficar na frente, com 3 a 2.

O time de Mikel Arteta voltou ao topo da tabela e está com 24 pontos. São nove jogos disputados com oito vitórias e apenas uma derrota. Já o Liverpool amarga um mau começo de Premier League. A equipe de Merseyside termina o jogo em 10º lugar, com apenas 10 pontos.

O próximo compromisso do Arsenal é pela Europa League, quando enfrenta o Bodo Glimt, na quinta-feira (13). Já o Liverpool viaja à Escócia para enfrentar o Rangers, na quarta-feira (12), pela Liga dos Campeões.