Everton Cebolinha vira "opção barata" para o Arsenal, que conta com Edu Gaspar

Destaque do Brasil na Copa América, atacante do Grêmio está na mira do Arsenal, que vê o preço em Everton Cebolinha mais barato do que o de Wilfried Z

O atacante Cebolinha, do , pode ter o como destino. As notícias sobre o interesse do clube inglês ganham força no e na Europa. E nem a alta pretensão gremista quanto ao valor a ser arrecadado por sua venda parecer ser um obstáculo. Pelo contrário.

O Arsenal tentou nas últimas semanas a contratação de Wilfried Zaha, atacante do . No entanto, os Eagles pedem cerca de R$ 370 milhões pelo jogador, valor considerado elevado para a realidade do Arsenal.

Assim, os Gunners analisam com atenção Cebolinha, cuja transferência poderia ficar em torno de 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 170 milhões. E à frente do time inglês está Edu Gaspar, que como coordenador da seleção brasileira foi campeão da ao lado de Everton. O atacante foi artilheiro da competição.

Segundo o Daily Mail, Everton Cebolinha seria uma opção mais barata e factível para o Arsenal. E o técnico Unai Emery teria se animado com a possibilidade de contar com o jogador do Grêmio. Ele fala abertamente que espera três ou quatro reforços caros e importantes.

"Posso dizer para nossos torcedores que teremos um time muito bom com os jogadores que já temos e com mais três ou quatro que devem chegar nos próximos dias", disse o treinador.

De acordo com a Fox Sports, um médico do Arsenal já estaria a caminho do Brasil para realizar os exames médicos iniciais em Everton Cebolinha e, assim, dar seguimento à negociação.