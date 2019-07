Grêmio espera vender Éverton Cebolinha no "maior negócio de todos os tempos"

Tricolor Gaúcho espera receber 40 milhões de euros (R$ 170,6 milhões) por seu percentual do jogador. Clube detém 50% dos direitos econômicos do atleta

Cebolinha se tornou a estrela da seleção brasileira na conquista da . O brilhantismo no torneio transformou o atacante de 23 anos no principal nome do . Ciente disso, a diretoria já o vê como a maior venda da história do clube.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O Tricolor Gaúcho detém 50% dos direitos econômicos do atleta em um vínculo que se encerra em 2022. O restante está dividido entre e empresários. Para liberar o jogador em definitivo, os gaúchos querem faturar pelo menos 40 milhões de euros (R$ 170,6 milhões na cotação atual).

Mais artigos abaixo

O presidente Romildo Bolzan não fala sobre valores, mas admite que o seu desejo é fazer dinheiro com uma eventual saída do atleta.

"Meu desejo é que ( ) fique. Mas eu nunca vivi um momento como esse. Porque a torcida do Grêmio já está acostumada com a ideia de vendê-lo. Sabe qual é o grande debate desse negócio? Quanto o Grêmio vai ganhar... Eu vou botar o dedo na moleira do comprador e vou fazer o maior negócio do Grêmio de todos os tempos", disse o cartola, durante um evento em cidade do interior do Rio Grande do Sul, sendo gravado em vídeo que se espalhou na internet.

Clubes da , e observam Everton há tempos. O já admitiu ter relatório do jogador, mas nunca acenou com ofertas. No leste europeu, times da e possuem fôlego financeiro para apresentar proposta. Mas a operação não interessa ao estafe do jogador, que prefere aguardar oportunidade em ligas maiores.