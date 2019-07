Artilheiro da Copa América Everton admite: "torci para Guerrero perder o pênalti"

Atacantes terminaram a competição com três gols cada

'Cebolinha' encerrou com chave de ouro sua participação na . Com gol que abriu o placar da vitória sobre o Peru e o pênalti sofrido quando a partida ficou complicada, o jogador foi artilheiro da competição ao lado de Guerrero, com três gols.

"Fui artilheiro, torci para ele (Guerrero) perder o pênalti, pelo jogo mesmo. Fiquei muito feliz por ter feito três gols na competição. É agradecer aos meus companheiros que me deram as assistências, que contribuíram para que isso tenha acontecido", disse.

"Só tenho a agradecer. Sem dúvidas, eu não seria nada nem ninguém. Último jogo fiquei um pouco apagado, fiquei até chateado com minha atuação. Hoje eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que me entregar. Independente de gol, eu tinha que dar o sangue. Fui feliz com o gol. Acabei sofrendo o pênalti no final. Vale parabenizar toda nossa equipe", completou.

Com o título, o manteve a escrita e segue 100% como anfitrião na Copa América. Ao todo a seleção chegou ao nono troféu.