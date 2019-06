Everton tem contrato com o Grêmio até quando? Qual a multa rescisória?

'Cebolinha' interessa a grandes da Europa, mas Tricolor está resguardado contra cobiça pelo atacante da seleção brasileira

Enquanto a seleção brasileira vai se encontrando na , o continente vai vendo aquilo que a torcida do , e de todo o futebol brasileiro, já conhecem de tempos. Promovido à titularidade no time de Tite, confirma o futebol de qualidade também com a camisa canarinho e coloca, cada vez mais, seu nome em evidência no mercado da bola mundial.

Aos 23 anos de idade, o atacante é o principal jogador do time de Renato Portaluppi, liderando a artilharia da temporada e fundamental para as campanhas no , , Copa do e . E não é para menos que os milionários da Europa, como e , estejam de olho no que acontece em solo brasileiro, prontos para fazerem uma proposta ao Tricolor pela mais nova sensação nacional.

Mas é bom eles estarem espertos, porque o Grêmio está preparado para faturar alto com uma possível venda do jogador, graças a um novo contrato assinado no ano passado que aumentou, entre outros termos, o valor da multa rescisória para os times estrangeiros que queiram contar com seu futebol.

Veja, a seguir, tudo sobre os termos!

Grêmio: qual a validade do contrato de ?

Renovado! O atacante Everton prorrogou, na tarde de hoje, seu vínculo com o Tricolor até 2022! Saiba mais no link: https://t.co/5t8mVl0zRq 👏🏽⚽️💪🏽🇪🇪



Em seguida, o atacante concede entrevista coletiva. Acompanhe ao vivo pelo nosso Facebook! pic.twitter.com/XJOMn2UUiz — Grêmio FBPA (@Gremio) 29 de agosto de 2018

O novo vínculo assinado em agosto de 2018 manteria Everton na Arena do Grêmio até o final de dezembro de 2022. Cumprindo o novo acordo na totalidade, ele chegaria a um total de nove anos a serviço do Tricolor (foi contratado junto ao , em 2013).

Qual a multa rescisória para contratar Everton?

O novo contrato também garantiu um aumento considerável no valor que os times interessados precisam pagar para 'passarem por cima' da vontade do clube e levarem Cebolinha: 60 milhões de euros (R$ 250 milhões, na cotação de junho de 2019), o dobro da cifra prevista no acordo anterior.

Ao mesmo tempo, o salário do jogador teve um aumento, chegando entre os maiores pagos no elenco à época.