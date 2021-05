Wahid Faghir: o "novo Ibrahimovic" pronto para brilhar na Euro sub-21

O atacante de 17 anos foi ligado a clubes de toda a Europa após um forte primeiro ano como profissional jogando pelo Vejle, da Dinamarca

De Marko Arnautovic a Alexander Isak, de Enes Unal a Patrik Schick, o rótulo de ser "o novo Zlatan Ibrahimovic" foi passado entre vários jogadores durante a última década.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E embora alguns tenham surgido para desfrutar de carreiras decentes o suficiente, nenhum chegou perto de replicar os níveis alcançados pelo ícone sueco.

Agora há um novo jovem que está sendo forçado a assumir o manto de seguir um dos melhores atacantes do século 21.

Wahid Faghir é o jogador em questão e ele espera levar a Dinamarca à glória quando a Eurocopa sub-21 voltar com os mata-matas na segunda-feira (31).

Tendo se tornado o jogador mais jovem a representar os dinamarqueses no nível sub-21 durante a fase de grupos em março, o jogador de 17 anos foi novamente convocado para a equipe do técnico Albert Capellas, que se prepara para enfrentar a Alemanha nas quartas de final.

Provavelmente todos os olhares vão estar voltados para o atacante do Vejle, considerando que vários clubes de ponta já demonstraram interesse no mais recente "novo Ibrahimovic".

"Faghir é um atacante rápido, tecnicamente bom, tem inteligência de jogo e também participa do trabalho defensivo", disse Steen Tychosen, chefe da academia do Vejle, quando Faghir assinou seu primeiro contrato profissional como jogador, aos 15 anos, em 2018.

"Wahid tem muitos pontos fortes e tem uma tremenda confiança em suas próprias habilidades. Há um pouco de Zlatan nele, porque ele joga com grande autoconfiança nos treinos e nas partidas. Ele não joga como se tivesse apenas 15 anos".

Tendo crescido em um dos bairros mais difíceis da região, Finlandsparken, Faghir entrou na academia Vejle com seis anos de idade em 2009, antes de gradualmente se tornar um dos jovens que mais se destacaram.

Ele acabou fazendo sua estreia na equipe principal em junho de 2020, após uma campanha que o viu marcar sete gols e dar nove assistências em 11 jogos do sub-19.

O impacto de Faghir foi instantâneo, uma vez que ele encontrou a rede em duas de suas três primeiras partidas pela equipe principal, antes de terminar a campanha com cinco gols em 10 partidas, enquanto Vejle garantiu a promoção para a Superliga Dinamarquesa.

Conheça os maiores jovens talentos do futebol mundial no NXGN:

Em 2020-21, ele conseguiu chegar à primeira divisão, marcando seis gols em 26 partidas no campeonato até a repescagem do final da temporada, embora uma lesão no tendão tenha limitado sua participação nas últimas semanas da campanha.

Quando se compara sua produção com Ibrahimovic na mesma idade, ele tem um desempenho favorável também.

Em suas primeiras duas temporadas e meia, Ibrahimovic, ainda um jovem do Malmo, marcou 16 gols em 40 partidas, embora 12 deles tenham ocorrido na segunda divisão do futebol sueco e ele tivesse 19 anos quando atingiu o número de jogos.

As primeiras 40 partidas de Faghir pela equipe principal, por sua vez, renderam nove gols, mas ele só vai fazer 18 no final de julho.

Certamente também existem semelhanças entre a forma como os dois jogam. Embora Faghir seja 10 centímetros mais baixo que a estrela do Milan, ele também é capaz de apresentar um lado físico de seu jogo, ao mesmo tempo em que possui uma técnica excelente.

Ele também ostenta um pouco de arrogância e, embora às vezes seja aconselhado a parar com o golpe ou truque estranho, ele certamente é o tipo de jogador que pode tirar os torcedores de seus assentos sempre que pega a bola.

"Eu acho que sou difícil de enfrentar em campo", disse Faghir ao tablóide dinamarquês BT, em fevereiro. "Se as pessoas acham que sou irritante em campo e não gostam de mim, isso me torna ainda mais forte".

Sem surpresas, clubes de ligas maiores e melhores já estão começando a rondar o jogador. Tottenham, Milan, Ajax e Leicester City foram apontados como interessados em contratá-lo, embora seja pouco provável que estes sejam os únicos pretendentes de Faghir.

"Wahid sem dúvida se tornará a venda mais importante da história da Vejle", disse Jacob Kruger, diretor técnico do clube, à Discovery Plus Denmark, em abril. "Há um grande interesse em jogadores dessa idade e que jogam nessa posição".

Seu futuro na seleção, por sua vez, também poderia estar sob algum olhar calculado, apesar de ter jogado todos os jogos da Dinamarca em sua categoria até agora.

Filho de pais afegãos, os Leões de Khorosan não têm dado esperança de convencer Faghir a representá-los no futuro, embora por enquanto ele continue comprometido com o país de seu nascimento.

"Sem nenhuma garantia, esperamos e acreditamos que Wahid tem uma longa carreira pela frente na seleção nacional da Dinamarca, porque ele é um jogador muito talentoso", explicou Flemming Berg, o chefe de desenvolvimento de elite da Associação Dinamarquesa de Futebol.

"Ele tem um papel importante em nossa seleção juvenil, e vemos nele o potencial para uma longa carreira na seleção nacional".

Esse importante papel o leva à Hungria e à Eslovênia nos próximos dias, e com uma vitória sobre a França, que já está no bolso de trás, a Dinamarca está tranquilamente confiante de ir até o final na categoria sub-21.

Se quiserem retornar a esse potencial, talvez precisem do mais recente em uma longa linha de 'novos Ibrahimovics' para mostrar ao mundo o que ele pode fazer