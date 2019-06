Argentina x Paraguai: Mineirão continua um 'palco de dramas' para Messi e cia

Camisa 10 apareceu mais no segundo tempo e viu seu retrospecto no estádio ficar negativo

A empatou com o por 1 a 1, no Mineirão, na noite desta quarta-feira (19), e os olhos dos fãs do futebol estavam todos em Lionel Messi. O camisa 10 voltou ao estádio e correspondeu, ao menos em parte, às expectativas, tendo marcado o gol argentino no duelo válido pela segunda rodada do grupo C da .

O tento, de pênalti, foi o quinto do jogador em seu histórico de confrontos contra o Paraguai (1 de falta e 4 de pênaltis) e evitou que a situação hermana ficasse ainda pior na competição continental. Além disso, Messi segue como maior artilheiro da história da Argentina (68) e chegou ainda ao seu oitavo gol marcado em 22 partidas disputadas na Copa América.

No entanto, o Mineirão entrou para uma lista negativa na história de Messi. Em seu 11º jogo em solo brasileiro, o camisa 10 fez sua quarta partida no estádio e agora acumula dois empates (0 x 0 com o , e 1 x 1 com o Paraguai), uma vitória (1 a 0 no Irã, pela 2014) e uma derrota (3 x 0 para o Brasil).

GOOOOL! Na revisão do VAR, o pênalti para a Argentina! Messi cobra, Gatito vai na bola mas não evita o empate, 1 a 1!#CopaAmerica pic.twitter.com/Vkr4y1IiRj — Goal Brasil (@GoalBR) 20 de junho de 2019

Apesar de um primeiro tempo abaixo do esperado - assim como toda a seleção hermana -, Messi, junto com o elenco, reagiu no segundo tempo e mostrou, ao menos um pouco, o que tanto esperam dele em campo, sendo o responsável por chutar mais vezes (3).

Fato é que ainda está longe de ser as apresentações de gala como faz no , mas não dá para deixar de dizer que, se com ele, a vida da Argentina já está difícil, como ficaria a Albiceleste sem ele?

A Argentina volta a campo no próximo domingo (23), contra o , às 16h (de Brasília), em Alegre.