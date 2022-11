Argentina x México: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Hermanos entram em campo precisando vencer para não dar adeus precocemente ao Mundial; veja como acompanhar na TV e na internet

É jogo de vida ou morte! Argentina e México se enfrentam na tarde deste sábado (26), no Lusail Stadium, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Os narradores e comentaristas das devidas transmissões ainda não foram confirmados.

Após sofrer uma virada história na primeira rodada, a Argentina reuniu os cacos no último dia para entrar em campo neste sábado sabendo que não pode perder. Os hermanos estão na quarta posição do grupo, sem pontuar.

"O primeiro dia afetou muito a equipe, mas a reação foi imediata. A única coisa que tínhamos que fazer era levantar a cabeça. Esse grupo fará isso. Não há nenhuma dúvida, vamos buscar alternativas no nosso jogo. Poderemos ter alguma mudança, vamos analisar os jogadores após a recuperação. Hoje teremos todos à disposição e vamos começar a definir o time", disse o técnico Lionel Scaloni, que confirmou Messi entre os titulares.

"Messi treinou e treinou bem. Nem todos foram ao campo porque era um treino de recuperação para quem jogou. Ele está bem. Precisamos de todos, e seguramente não teremos nenhuma baixa por questões físicas. Estão todos bem", completou.

Do outro lado, o México empatou com a Polônia na primeira rodada, e é o terceiro colocado da chave. Os mexicanos querem aproveitar o momento de instabilidade do adversário para se impor e, quem sabe, eliminar uma grande favorita.

"Não acho que as necessidades sejam tão diferentes. Para nós também representa um jogo chave, embora tenhamos mais um ponto na tabela hoje. Parece-me para as duas equipas é um jogo chave", comentou o técnico Tata Martino, que pediu atenção total para a maior estrela argentina.

"Aqueles que já enfrentaram Messi dirão o mesmo. Conseguir detê-lo para muito por ele ter uma má tarde do que pelo o que nós podemos fazer. Sempre temos que nos preparar pensando que Messi terá sua melhor versão, não podemos especular que ele não vai estar nela. Em 5 minutos ele pode resolver uma partida. É preciso ter uma máxima atenção. Como o melhor jogador de futebol, pelo menos nos últimos 15 anos, não há muito mais a dizer", finalizou.

Escalações

Escalação do provável do Argentina: E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, La. Martinez, Di Maria.

Escalação do provável do México: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Chavez; Lozano, Martin, Vega.

Desfalques

Argentina

Sem desfalques confirmados.

México

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Argentina é favorita contra o México nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,55 na vitória dos argentinos, $ 4,15 no empate e $ 6,50 caso os mexicanos ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,96 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,90 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes vão balançar as redes, pagando-se $ 2,01 caso positivo, e $ 1,81 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo C

POS. TIME V E D SG PTS 1º Arábia Saudita 1 0 0 1 3 2º Polônia 0 1 0 0 3 3º México 0 1 0 0 0 4º Argentina 0 0 1 -1 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Argentina na Copa 2022

Messi: 1 gol.

Artilheiros da México na Copa 2022

o time não marcou gols na primeira rodada.

Argentina e México: Participações em Copas

A Argentina disputa a sua 18ª Copa do Mundo, tendo vencido a edições de 1978 e 1986, e ficado fora apenas de quatro edições (1938/50/54 e 70). Os argentinos tiveram suas piores participações em 1934, 1958, 1962 e 2002, quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

O México disputa a sua 17ª Copa do Mundo, tendo vencido a edições de 1978 e 1986, e ficado fora apenas de quatro edições (1934/38/74, 82 e 90). A melhor campanha dos mexicanos foi no Mundial de 1984, quando alcançaram as quartas de final, já a pior foi quando a equipe não passou da fase de grupos ( 1930/50/54/58/66 e 66).

