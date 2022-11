Brasil x Sérvia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleção Brasileira estreia no Mundial do Qatar nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Chegou a hora! Apontado como um dos grandes favoritos ao título, o Brasil estreia na Copa do Mundo do Qatar diante da Sérvia, nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail, pela primeira rodada do Grupo G. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e do SporTV 2, na TV fechada, da GloboPlay e do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Recuperado da Covid-19, Galvão Bueno vai estrear na Copa do Mundo de 2022 narrando o primeiro confronto da seleção brasileira no Qatar. O narrador está escalado para a transmissão na TV Globo, com os comentários de Ana Thaís Matos, Junior, Roque Jr e Paulo César de Oliveira. Já no SporTV, Milton Leite será responsável pela narração, ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci, enquanto na Globo Play, Tiago Leifert será o narrador ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e a comentarista de arbitragem Fernanda Colombo.

A Seleção Brasileira inicia a sua caminhada em busca do hexa contra um dos últimos adversários na Copa da Mundo da Rússia, disputada em 2018. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva. Agora, a equipe chega embalada com a melhor campanha da história das Eliminatórias sul-americanas. Em 17 jogos disputados, foram 14 vitórias e três empates, além de 40 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Para a estreia, o técnico Tite, que disputará o seu segundo Mundial no comando da seleção, pode optar por uma formação mais ofensiva, com Neymar, Raphinha, Vini Jr e Richarlison no ataque, enquanto Thiago Silva foi confirmado capitão da equipe. Neymar, camisa 10 e principal nome do Brasil, chega como principal esperança de gols. Na seleção brasileira, é o segundo maior artilheiro, com 75 gols em 121 jogos disputados.

Já a Sérvia garantiu a sua vaga para a Copa após ter ficado na liderança do Grupo A das Eliminatórias Europeias, com 20 pontos. Na última rodada, venceu Portugal no Estádio da Luz, em Lisboa, por 2 a 1, e mandou os portugueses para a repescagem.

Aleksandar Mitrovic não recuperou totalmente de uma lesão no tornozelo e pode ser desfalque. Assim, Luka Jovic pode aparecer entre os titulares ao lado de Dusan Vlahovic, enquanto o capitão Dusan Tadic deve começar com a camisa 10.

Escalações

Escalação do provável do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vini Jr.

Escalação do provável da Sérvia: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Stefan Mitrovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Kostic e Tadic; Jovic e Vlahovic.

Desfalques

Brasil

Cotado para a Copa do Mundo, Philippe Coutinho sofreu uma lesão muscular na véspera da convocação final e não foi convocado.

Sérvia

Aleksandar Mitrovic, com lesão no tornozelo, pode perder a estreia da seleção na Copa do Qatar.

Brasil e Sérvia: Participações em Copas

Sem nunca ter ficado de fora de uma Copa do Mundo, o Brasil é a única seleção no mundo que participou de todas as 22 edições. A Alemanha vem logo atrás, com 20. Além do mais, os brasileiros são os únicos que conquistaram o troféu do Mundial em cinco oportunidades: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Do outro lado, a Sérvia chega apenas para a sua terceira Copa. Antes, participou do Mundial de 2010 e 2018, mas nunca avançou da fase de grupos. No Mundial da Rússia, ficou em terceiro no Grupo E, com uma vitória e duas derrotas.

Quando é?