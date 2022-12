Argentina x Austrália: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo

Seleções brigam por uma vaga nas quartas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Argentina e Austrália entram em campo na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e SporTV 2 na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Cléber Machado com os comentários de Paulo Nunes e Ricardinho. Já no SporTV, Milton Leite estará ao vivo ao lado dos comentaristas Lédio Carmona e Pedrinho, enquanto na Globo Play Tiago Leifert irá narrar ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo, comentarista de arbitragem. No último Mundial de Lionel Messi defendendo a seleção, a Argentina avançou ao mata-mata após ficar em primeiro lugar do Grupo C, com seis pontos. Na primeira fase, perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1 na rodada de estreia, mas se recuperou com duas vitórias sobre o México (2 a 0) e Polônia (também por 2 a 0). "A Austrália é uma boa equipe. Isso é futebol, precisamos deixar o favoritismo teórico de lado e jogar. O planejamento será similar, com algumas nuances. Vamos deixar até a última gota de suor nesta Copa do Mundo, vamos competir", afirmou o técnico Lionel Scaloni.

Lisandro Martinez pode entrar na disputa por um lugar no centro da defesa, enquanto Nicolas Tagliafico, do Lyon, pode substituir Marcos Acuna na lateral-esquerda. Enzo Fernandez também deve se manter na equipe titular no lugar de Leandro Paredes, que foi deixado no banco contra Polônia e México. No ataque, o gol de Julian Alvarez pode dar a ele a vantagem para se juntar a Angel Di Maria e Lionel Messi no ataque.

Do outro lado, a Austrália avançou em segundo lugar no Grupo D, com os mesmos seis pontos que a França, atual campeã do torneio. Na estreia, foi goleada pelos franceses por 4 a 1, mas os Socceroos buscaram a recuperação e venceram os dois últimos jogos: contra a Tunísia e Dinamarca, ambos por 1 a 0. Em oito jogos disputados entre as seleções, a Austrália nunca venceu o rival na história. Ao todo, foram oito vitórias dos argentinos.

Escalações

Escalação provável da Argentina: Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Acuña; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi e Julián Álvarez.

Escalação provável da Austrália: Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Mooy; Leckie, Irvine, McGree, Goodwin; Duke.

Desfalques

Argentina

Seleção argentina não possui desfalques confirmados.

Austrália

Assim como o adversário, a Austrália também não tem preocupações para o confronto.

Melhores apostas e dicas

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Argentina na Copa 2022

Messi: 2 gols

Messi: 2 gols Enzo Fernández: 1 gol

Julian Álvarez: 1 gol

Alexis Mac Allister: 1 gol

Artilheiros da Austrália na Copa 2022

Craig Goodwin: 1 gol

Mitchell Duke: 1 gol

Mathew Leckie: 1 gol

Argentina e Austrália: Participações em Copas

A Argentina disputa a sua 18ª Copa do Mundo, tendo vencido a edições de 1978 e 1986, e ficado fora apenas de quatro edições (1938, 1950, 1954 e 1970), enquanto os argentinos tiveram suas piores participações em 1934, 1958, 1962 e 2002, quando foram eliminados ainda na primeira fase.

Do outro lado, a Austrália está no seu sexto Mundial. Disputou em 1974, 2006, 2010, 2014, 2018 e agora em 2022. A sua melhor colocação foi em 2006, no Mundial da Alemanha, quando foi eliminada pela Itália, campeã da edição, por 1 a 0.

Quando é?