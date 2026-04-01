Árbitro árabe para o clássico africano entre o Exército Real e o Renaissance Berkane

A Comissão de Arbitragem da Confederação Africana de Futebol (CAF) divulgou a equipe que irá arbitrar a partida entre o Real Exército e o Renaissance Berkane.

Os dois representantes do Marrocos se enfrentam na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da África, no próximo sábado, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital Rabat.

O Real Exército se classificou para esta fase após eliminar o Pyramids egípcio (atual campeão), enquanto o Renaissance Berkane superou o Al-Hilal sudanês.

A tarefa de arbitrar este clássico foi atribuída ao árbitro mauritano Dahan Bida, em um confronto de caráter especial entre duas equipes marroquinas que buscam dar mais um passo rumo à final continental.

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Bida contará com a colaboração do angolano Gerson Emiliano dos Santos (primeiro assistente) e do camaronês Elvis J. Nopwi Ngijui (segundo assistente), enquanto o mauritano Abdelaziz Bouh foi designado como quarto árbitro.

Quanto à tecnologia de vídeo-árbitro, o tunisiano Haytham Kirat será o árbitro principal na sala do VAR, auxiliado pelo ganês Daniel N’Oy Laria.

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