Arbeloa iguala o recorde negativo de Alonso com menos partidas disputadas

O Real Madrid sofreu sua décima derrota nesta temporada em todas as competições, após cair hoje, sábado, diante do anfitrião Maiorca por 2 a 1, na 30ª rodada da La Liga.

Com essa derrota, a missão do Real Madrid na disputa pelo título da La Liga ficou mais complicada, antes do esperado confronto com o Bayern de Munique no “Clássico da Europa”, na próxima terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

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As dez derrotas do time real se distribuíram em duas fases; o time sofreu 5 derrotas em 28 partidas disputadas sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso (além de 20 vitórias e 3 empates).

Após Álvaro Arbeloa assumir o comando técnico, o time sofreu mais 5 derrotas, mas em um número menor de partidas (18), contra 13 vitórias, o que levanta dúvidas sobre o grau de melhora do Real Madrid sob o comando do atual técnico.