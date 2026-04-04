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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Arbeloa iguala o recorde negativo de Alonso com menos partidas disputadas

Real Madrid x Bayern de Munique
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Mallorca x Real Madrid
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A. Arbeloa
X. Alonso
Espanha
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O Almeri sofreu uma derrota inesperada no estádio do Maiorca

O Real Madrid sofreu sua décima derrota nesta temporada em todas as competições, após cair hoje, sábado, diante do anfitrião Maiorca por 2 a 1, na 30ª rodada da La Liga.

Com essa derrota, a missão do Real Madrid na disputa pelo título da La Liga ficou mais complicada, antes do esperado confronto com o Bayern de Munique no “Clássico da Europa”, na próxima terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

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As dez derrotas do time real se distribuíram em duas fases; o time sofreu 5 derrotas em 28 partidas disputadas sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso (além de 20 vitórias e 3 empates).

Após Álvaro Arbeloa assumir o comando técnico, o time sofreu mais 5 derrotas, mas em um número menor de partidas (18), contra 13 vitórias, o que levanta dúvidas sobre o grau de melhora do Real Madrid sob o comando do atual técnico.

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