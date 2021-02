Apresentado no Flamengo, Bruno Viana mira seguir passos de Pablo Marí

Zagueiro deixou claro também que tem o desejo de retornar ao futebol europeu

Novo reforço do Flamengo para a temporada 2021, Bruno Viana foi apresentado oficialmente e concedeu entrevista coletiva remota no Ninho do Urubu. O zagueiro mirou os passos de Pablo Marí. O espanhol chegou como desconhecido, conquistou os títulos, a torcida e hoje defende as cores do Arsenal.

"Ele (Pablo Marí) chegou aqui e em pouco tempo conquistou coisas boas e agora está no Arsenal. O meu desejo não é diferente, quero trabalhar, dedicar, conquistar títulos para depois voltar novamente para a Europa".

Confira os principais trechos da coletiva de Bruno Viana:

Sonho de jogar no Maracanã

"É o sonho de qualquer jogador no Brasil e no mundo é jogar no Maracanã. Não vejo a hora de realizar um sonho meu, pessoal, da família também de me ver jogando no Maracanã. "Estou preparado. Na Europa, no Olympiacos e no Braga, a torcida não é igual a do Flamengo mas tem torcida, a cobrança não é igual a do Flamengo mas tem cobrança".

Motivação por jogar no Flamengo

"Só de falar no Flamengo já motiva qualquer jogador de futebol, esse foi um grande motivo de voltar ao Brasil e principalmente de jogar no Flamengo que era meu pessoal, um sonho da minha esposa. Estou grato pela oportunidade".

Briga com Carvalhal

"Esse é um assunto que já foi resolvido entre eu e o Carvalhal, não qro aprofundar nesse assunto mas vou aproveitar o momento para agradecer o Braga pelos 4 anos que estive lá, 150 jogos que eu fiz. Esse assunto já não quero tocar mais".

Léo Moura participando da chegada dele ao Flamengo

"Léo Moura é um ídolo do Flamengo, é um ídolo para mim também. Não é da mesma posição mas acompanhei desde qndo comecei a ver futebol e gostei do Flamengo. Foi um prazer ter ele na apresentação, de ter conhecido ele. Foi um sonho tabém realizado em conhecer ele".

Elogios a Rodrigo Caio

"Para mim, hoje, o melhor zagueiro do Flamengo é o Rodrigo Caio. Já sentei, já reservei meu lugar do lado dele para tentar tirar o máximo de coisas boas nele".