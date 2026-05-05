Após sua saída definitiva de Amsterdã, Chuba Akpom dirige-se ao Ajax e aos torcedores

Chuba Akpom se despediu do Ajax e de seus torcedores nas redes sociais. O inglês de 30 anos partirá definitivamente para o Ipswich Town ao final desta temporada e afirma estar grato pelo tempo que passou em Amsterdã.

Ao redigir o contrato de empréstimo no verão passado, o Ajax incluiu uma cláusula de compra obrigatória caso o Ipswich fosse promovido para a Premier League. No último fim de semana, o The Tractor Boys conseguiu isso após uma vitória por 3 a 0 sobre o QPR.

O Ajax receberá, segundo informações, 9,3 milhões de euros, uma quantia que o diretor técnico Jordi Cruijff poderá usar muito bem de vista da janela de transferências de verão. Além disso, o Ajax se livra do alto salário de Akpom, que ele recebia do ex-diretor técnico Sven Mislintat.

“Prezado Ajax e torcedores”, começa Akpom. “Apesar de ter passado por um período difícil no clube, aproveitei cada momento. Vestir a camisa com o número 10 foi realmente uma honra e sempre serei grato pelo tempo que passei aqui.”

“Foi muito especial viver as incríveis noites europeias e os Clássicos, e jogar para um Johan Cruijff ArenA lotado. Desejo tudo de bom para o futuro, Ajax. Chuba.”

No verão de 2023, Akpom foi uma das muitas contratações de Mislintat, que, em nome do Ajax, transferiu mais de doze milhões de euros para o Middlesbrough. Na época, o atacante tinha acabado de conquistar o título de artilheiro da Championship com aquele clube.

Em Amsterdã, porém, Akpom nunca conseguiu conquistar uma vaga de titular no ataque. Devido a uma grave falta de alas esquerdos e a uma lesão de Mika Godts, Akpom foi temporariamente transferido para a ala esquerda, uma posição na qual não conseguiu se destacar.

Akpom, de 30 anos, assinou contrato com o recém-promovido até meados de 2029. Com dois gols, contra o Oxford United e o Hull City, ele teve uma pequena contribuição para o sucesso do Ipswich.