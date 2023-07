Após seguir no Flamengo, Sampaoli precisará resolver situação incômoda com Pedro

Camisa 9 relatou ter sofrido "covardia psicológica" nas últimas semanas

A agressão sofrida pelo atacante Pedro, que levou um soco de Pablo Fernandez, ex-preparador físico do Flamengo, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, alavancou uma crise interna no time carioca. Imediatamente após o ocorrido, o camisa 9 se pronunciou e, além de repudiar a violência, revelou que vem sofrendo “covardia psicológica”.

Segundo soube a GOAL, Pedro se referiu a situações incomodas das quais vem passando com a comissão técnica no dia a dia, como provocações, ironias e falas que desqualificam o profissional. Ainda segundo soube a reportagem, o sentimento de pessoas próximas ao jogador é de que a comissão técnica não tem grandes planos para o atleta, mas não soube externar isso de forma direta. Agora, sem o preparador físico que agrediu o jogador, o técnico terá que contornar a situação.

Depois de semanas no comando do Flamengo, Sampaoli decidiu iniciar um processo de reformulação para mudar o perfil do elenco, conforme trouxe a GOAL. A diretoria trabalhou em algumas situações como nas saídas de Marinho e Arturo Vidal, além do empréstimo de Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino e a venda de Matheus França, que aconteceu neste domingo (30).

Apesar das saídas já concretizadas, segundo soube a GOAL, se dependesse apenas de Jorge Sampaoli este processo seria ainda mais rápido. A diretoria rubro-negra, no entanto, tenta colocar freios em algumas situações, como no caso de Guillermo Varela, que ouviu do técnico que poderia procurar um outro time. Os dirigentes entendem que não podem se desfazer do uruguaio tão rapidamente apenas por gosto do treinador e usam o caso Erick Pulgar de exemplo.

Pulgar teve sua chegada ao Flamengo contestada, passou por um período de adaptação onde a crítica apontava que não tinha dado certo no Flamengo e conseguiu dar a volta por cima se tornando peça importante da equipe neste segundo semestre.

Pablo e Rodrigo Caio

Outros dois jogadores que não estão nos planos de Jorge Sampaoli são Rodrigo Caio e Pablo. O treinador, inclusive, só utiliza um dos dois em caso de necessidade extrema. No atual elenco rubro-negro, ele conta apenas com 3 nomes no setor: David Luiz, Fabrício Bruno e Leo Pereira.

Rodrigo Caio chegou a receber uma oferta do Cruzeiro, que não agradou. Pablo teve algumas consultas, mas nada que o atraísse. Ambos os atletas seguem no Flamengo. O camisa 30 substituiu Léo Pereira diante do Atlético-MG e jogou praticamente um tempo inteiro, mas foi escolhido apenas porque David Luiz estava fora da partida.