No mercado da bola, Flamengo prioriza pedidos de Jorge Sampaoli e indica mudanças no perfil do elenco

Técnico entende que o clube precisa iniciar uma reformulação e quer um time mais forte fisicamente

Jorge Sampaoli chegou ao Flamengo há pouco mais de um mês, mas já foi tempo suficiente para identificar as necessidades do elenco rubro-negro. Segundo soube a GOAL, o treinador entende que o time precisa iniciar um processo de reformulação e busca pelo menos mais dois reforços que encaixem na sua filosofia de trabalho.

Foi assim que o Flamengo fechou a contratação de Luiz Araújo. O atacante do Atlanta United já estava no radar do clube, mas principalmente do treinador. Sampaoli tentou a contratação do atleta quando esteve no Atlético-MG e posteriormente no Olympique de Marseille, mas não teve sucesso.

O técnico argentino entende que o jogador tem as características precisas que se enquadram no seu estilo de jogo, especialmente a velocidade e o vigor físico. Aliás, sobre a batuta de Sampaoli, o Flamengo deve se tornar uma equipe mais rápida e mais física.

Com o ponta direita contratado, uma das prioridades de Sampaoli, contratado, o Flamengo mira os olhos para outras posições que são consideradas primordial para o treinador e o foco principal está no meio-campo.

Sampaoli espera pela chegada de um meio-campista box to box, que seja capaz de ocupar vários espaços no setor, que ajude a desarmar e a armar o jogo e que tenha características para pisar na área quando assim for necessário.

A lateral-esquerda é outra posição que Sampaoli espera receber mais um reforço. Por conta dos constantes problemas físicos, Filipe Luís ficou um longo período sem estar à disposição e Ayrton Lucas emplacou uma desgastante sequência. Além disso, o ex-Atlético de Madrid não deve seguir no clube na próxima temporada, indicando a necessidade de uma nova opção no setor.

Antes da chegada do atual treinador, a zaga não era uma prioridade da diretoria, mas Sampaoli gostaria de ter pelo menos mais um jogador na posição. No elenco, três atletas do setor estão com o futuro em aberto: David Luiz, Rodrigo Caio e Pablo.

Apesar de estar com as atenções voltadas para o mercado e com o intuito de trazer os pedidos de Sampaoli, a diretoria rubro-negra prega cautela e evita um discurso agressivo sobre o tema para não repetir a frustração da janela de transferências de janeiro, quando Marcos Braz, vice de futebol, prometeu publicamente reforços de peso e um de nível mundial e esses nomes não chegaram.

Além de Luiz Araújo, o Flamengo já tem fechada a contratação do goleiro Agustin Rossi, que está atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita. A expectativa da diretoria é que o jogador chegue ao clube antes de julho para iniciar os treinamentos com o grupo.