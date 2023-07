Flamengo empresta Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino sem opção de compra

Meia-atacante renova contrato com o rubro-negro e vai ao time paulista até dezembro deste ano

O Flamengo fechou o empréstimo de Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino até dezembro deste ano. O negócio, vale destacar, não tem opção de compra e o principal objetivo é dar rodagem para o atleta pouco utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Segundo sabe a GOAL, Sampaoli deu aval para o empréstimo de Matheus Gonçalves. O treinador, inclusive, gosta de trabalhar com jogadores mais prontos, o que acredita ainda não ser o caso de Matheus Gonçalves.

Ainda segundo soube a GOAL, o Flamengo está renovando o contrato do jogador antes de fechar o empréstimo para o time paulista. Aos 17 anos, Matheus Gonçalves é visto como uma das principais joias da base rubro-negra e com potencial enorme. Ele já é monitorado por vários clubes do futebol europeu.

Sob o comando de Jorge Sampaoli, Matheus Gonçalves soma apenas 45 minutos em campo. Ele foi utilizado nas partidas diante de Goiás, Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro e Aucas, no Maracanã, pela Copa Libertadores.