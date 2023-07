Flamengo acerta venda de Matheus França ao Crystal Palace com até R$ 156 milhões em caso de Bola de Ouro

Meio-campista vai reforçar clube de John Textor na Inglaterra

O Flamengo acertou a venda do meia Matheus França para o Crystal Palace, de John Textor, dono da SAF do Botafogo. A notícia foi trazida primeiramente pelo “GE” e confirmada pela GOAL. O montante final pode chegar aos 30 milhões de euros (R$ 156 milhões).

A GOAL teve acesso aos números da operação que ficaram divididos da seguinte maneira: 20 milhões de euros fixos, 5 milhões de bônus em metas atingidas que envolvem número de jogos e conquistas do clube inglês e mais 5 milhões de euros caso o jogador seja eleito o Bola de Ouro durante a passagem pelo Crystal Palace.

Além disso, o Flamengo terá direito a 20% de mais valia, ou seja, 20% do valor do lucro de uma futura venda do jogador. Matheus França deve viajar para a Inglaterra nos próximos dias para passar por exames médicos e assinar o contrato.

Aos 19 anos, o jogador era o principal nome do Flamengo para uma venda nesta janela de transferências. Ele ganhou destaque com Vitor Pereira, mas foi pouco utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli e vinha perdendo espaço. Inicialmente, o rubro-negro queria 25 milhões de euros fixos. Os ingleses, no entanto, ofereciam 18 milhões. Com pequenos ajustes, o acordo foi selado por 20 milhões de euros.