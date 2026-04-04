Após o momento embaraçoso... Fleck explica a raiva de Yamal

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, comentou sobre a irritação de seu jovem craque, Lamine Yamal, após a vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 1).

Flick negou que o assunto estivesse relacionado ao desempenho do jogador durante a partida, disputada neste sábado no estádio “Riazor Metropolitano”, válida pela 30ª rodada da La Liga.

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Quando questionado se Yamal estava irritado por causa de seu desempenho, o técnico alemão respondeu: “Não, não é por causa do desempenho, ele jogou bem”.

E acrescentou: “Trata-se de algumas situações... Ele tentou com todas as suas forças, mas não teve sorte para marcar um gol ou dar o passe final... Mas, no final, ele está no vestiário e está tudo bem.”

As explicações de Flick vieram depois que as câmeras captaram uma cena surpreendente após a partida, na qual Yamal apareceu irritado ao sair do campo, recusando-se a falar com o técnico, antes de seguir para o vestiário.

Vale lembrar que essa vitória consolidou a liderança do Barça na tabela da La Liga, com 76 pontos, ampliando a diferença para 7 pontos sobre o rival Real Madrid, segundo colocado, que tropeçou mais cedo no dia, ao perder para o Real Mallorca por 2 a 1.