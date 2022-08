Após mais um título com o Real Madrid, Carlo Ancelotti já prepara sua aposentadoria

Aos 63 anos, treinador italiano é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol

Não há dúvidas de que Carlo Ancelotti, o 'Carleto', é um dos personagens mais importantes das últimas décadas do futebol mundial. O atual treinador do Real Madrid comentou sobre seus planos para o futuro e afirmou que quando deixar o clube madridista, ele deve se aposentar.

O treinador italiano, de 63 anos, foi entrevistado pelo jornal da Itália Il Messaggero e voltou a tocar no assunto da aposentadoria. Dessa vez, ele foi mais claro sobre as circunstâncias.

"Esta passagem no Real Madrid vai colocar um fim em minha carreira. Depois da equipe merengue, me aposento", declarou Carleto.

Recentemente, ao conquistar o título do campeonato espanhol, na última temporada, Ancelotti se tornou o único técnico da história a ganhar os campeonatos nacionais das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália).

No auge de sua experiência no banco de reservas, Carleto declarou que o Real Madrid é "o melhor do futebol" e isso é um dos motivadores que o levarão a encerrar seu ciclo como treinador.

"O Real é o melhor do futebol. Faz sentido colocar o ponto final depois dessa experiência", falou o italiano.

Os títulos de Ancelotti

Carlo Ancelotti conduziu suas equipes à conquista de 23 títulos, desde que começou a treinar o Reggiana, em 1995.

Confira todos os troféus que Ancelotti conquistou em sua carreira.