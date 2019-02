Apesar da vitória sobre o Palmeiras, Carille diz: "temos muito o que melhorar"

Técnico do Corinthians analisou o placar de 1 a 0 sobre o rival neste sábado (2)

O Corinthians não só venceu o Palmeiras neste sábado (2) por 1 a 0 pela quinta rodada do Paulista, como também aumentou a supremacia de Carille no Allianz Parque. No entanto, apesar da importante vitória, o treinador logo após o apito final que a equipe ainda precisa melhorar "muito".

"A gente tem muito o que melhorar. Quero ressaltar aqui que é uma vitória importante, mas vou ter muito trabalho por estarem chegando até dez jogadores novos", disse.

"As três vezes que vim aqui bati muito sobre isso. Estamos indo para um jogo e não uma guerra. Dividir forte, ser intenso, disputar aquela bola que não é de ninguém, faz parte do futebol. Lembro que preparei muito a equipe depois da primeira final que perdemos em casa. É um clássico, pegado. É um espetáculo. Eu preparo a equipe principalmente para jogar aqui", completou.

No Grupo C, o Corinthians divide a liderança momentaneamente com a Ferroviária, que ainda entra em campo nesta segunda-feira (4). Ambas somam sete pontos.