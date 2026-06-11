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Japan v Saudi Arabia - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport
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Apesar da lesão... Donis aposta em Al-Akidi na Copa do Mundo

N. Alaqidi
G. Donis
Arábia Saudita
Campeonato Saudita
Arábia Saudita x Uruguai
Uruguai
Copa do Mundo
Arábia Saudita
Grécia
Uruguai
EUA

O que espera a Seleção do Marrocos na Copa do Mundo?

Nawaf Al-Aqidi, goleiro da seleção saudita, continua sua corrida contra o tempo para se recuperar a tempo das partidas da Copa do Mundo de 2026, após se juntar ao elenco da “Selecção Verde” enquanto se recupera de uma lesão que o impediu de participar plenamente dos treinos no período anterior.

Al-Aqidi iniciou um programa de reabilitação intensivo desde que chegou ao campo de treinamento da seleção, na tentativa de recuperar sua forma física e técnica antes do início da competição, sob acompanhamento contínuo das equipes médica e técnica.

Apesar das dúvidas que cercaram sua situação nos últimos dias, o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, continua colocando o goleiro entre suas opções principais e deseja contar com ele como goleiro titular durante a Copa do Mundo, caso receba sinal verde da equipe médica.

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De acordo com o que revelou o programa “Nadina”, Al-Aqidi passará nas próximas horas por exames físicos e médicos decisivos para avaliar sua capacidade de participar das partidas, antes que seja tomada a decisão final sobre sua disponibilidade.

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Os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) concedem às seleções participantes flexibilidade para lidar com lesões de goleiros, permitindo a substituição do goleiro lesionado até 48 horas antes da partida, o que dá à comissão técnica margem adicional para lidar com a situação com cautela.

Nesse contexto, o programa revelou que a delegação da seleção saudita ainda não recebeu o ônibus oficial para sua participação no torneio, devendo recebê-lo assim que chegar à cidade de Miami, nos Estados Unidos.

Além disso, foi destacado que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) designou dois representantes para acompanhar a delegação da seleção saudita de forma permanente durante seus deslocamentos entre as cidades americanas, como parte das medidas organizacionais adotadas para as seleções participantes da Copa do Mundo.

A questão da defesa do gol é considerada uma das mais importantes para a comissão técnica da Seleção Verde antes do pontapé inicial, especialmente devido à grande confiança que Al-Aqidi desfruta dentro da equipe, após ter conseguido, nos últimos anos, consolidar-se como um dos principais goleiros sauditas.

A torcida saudita aguarda ansiosamente os resultados dos exames finais do goleiro, na esperança de que ele esteja pronto para participar e liderar a defesa da seleção saudita durante o esperado desafio mundial.

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