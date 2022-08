Aparecidense x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (13), pela 19ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Em confronto direto pela classificação, Aparecidense e Botafogo-PB entram em campo neste sábado (13), no Anibal Batista de Toledo, a partir das 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Sem vencer há duas rodadas na Terceirona (uma derrota e um empate), a Aparecidense terá força máxima sob o comando do técnico Moacir Júnior, enquanto o Botafogo-PB não poderá contar com o atacante Leilson, suspenso, e Tinga, com desconforto muscular.

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo-PB: Victor Golas, Sávio, Camilo, Jonathan e Bruno Ré; Adriano, Ratinho e Esquerdinha; Iago Teles, Kesley e Adilson Bahia.

Possível escalação da Aparecidense: Gabriel; Adriel, Wesley Matos, Vanderley e Rodrigues; Bruno Henrique, Renato e Felipe Menezes; Joãozinho, Alex Henrique e Robert.

Desfalques da partida

Botafogo-PB:

Leilson: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Tinga: desconforto muscular.

Aparecidense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Aparecidense x Botafogo-PB DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Anibal Batista de Toledo - Aparecida de Goiânia, GO HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

Quarto árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso (GO)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 Mirassol Série C 3 de agosto de 2022 Botafogo-PB 1 x 1 Figueirense Série C 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

Aparecidense

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 3 Atlético-CE Série C 31 de julho de 2022 Remo 0 x 0 Aparecidense Série C 7 de agosto de 2022

Próximas partidas